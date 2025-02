Afrique : les investissements chinois propulsent la production de cuivre raffiné de ce pays

Photo: DR

La République démocratique du Congo (RDC) joue un grand rôle dans la production de cuivre raffiné à l’échelle mondiale, notamment dans la région du Katanga, où les provinces du Haut-Katanga et de Lualaba abritent certaines des plus grandes réserves de cuivre au monde. Ces zones sont au cœur de l’industrie minière du pays, dont l’activité est essentielle pour des secteurs variés comme la construction, la production de technologies avancées et la fabrication d’alliages métalliques. En 2023, la RDC a produit plus de 2 millions de tonnes de cuivre raffiné, un chiffre qui devrait continuer d’augmenter avec des projets majeurs comme la mine Kamoa-Kakula, gérée par Ivanhoe Mines, et la mise en place de nouvelles infrastructures. La production de cuivre raffiné s’est également accélérée grâce aux investissements étrangers, notamment en provenance de Chine, qui cherchent à sécuriser l’approvisionnement en matières premières.

L’industrie congolaise du cuivre profite d’un fort soutien international, particulièrement de la part des groupes miniers chinois tels que Zijin Mining et CITIC Metal. Ces entreprises ont signé des contrats de livraison de la production de la nouvelle fonderie d’Ivanhoe, qui sera opérationnelle en 2025. Elles auront 80 % de la production sur une période de trois ans. La fonderie, qui pourra produire 500 000 tonnes d’anodes de cuivre chaque année, devrait jouer un rôle important dans l’augmentation de la capacité de transformation du pays. En 2024, les exportations de cuivre raffiné congolais vers la Chine ont augmenté de 71 %, atteignant 1,48 million de tonnes, une progression spectaculaire qui a permis à la RDC de passer de 10 % à 36,7 % de part de marché dans les importations chinoises entre 2020 et 2024. Cette dynamique est soutenue par les accords bilatéraux qui assurent une demande soutenue pour le cuivre congolais.

L’exploitation minière en RDC bénéficie de partenariats stratégiques avec des entreprises multinationales comme Glencore et le China Nonferrous Metal Mining Group (CNMC), qui aident à gérer les gisements de cuivre du pays. L’intensification des investissements étrangers a permis de moderniser certaines installations de transformation sur place. La RDC est le deuxième producteur mondial de cuivre raffiné en 2023.