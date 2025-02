Afrique : l’Inde accélère sa quête de minéraux critiques

Droupadi Murmu. Photo : Manish Swarup/AP

Longtemps discrète dans la course mondiale aux ressources minières, l’Inde affiche désormais des ambitions claires pour sécuriser son approvisionnement en minéraux critiques en Afrique. Dans un contexte de transition énergétique et de forte demande pour les technologies vertes, New Delhi intensifie ses relations avec plusieurs pays africains riches en ressources. En Zambie, les autorités locales ont déjà octroyé un vaste périmètre de 9000 km² pour que l’Inde explore le sous-sol à la recherche de cuivre et de cobalt, deux éléments essentiels pour la fabrication de batteries. L’intérêt de l’Inde ne se limite pas à la Zambie : la République démocratique du Congo et la Tanzanie figurent également parmi ses partenaires prioritaires pour sécuriser l’accès à d’autres minerais comme les terres rares et le graphite. Face à la compétition accrue entre puissances pour le contrôle de ces ressources, l’Inde entend jouer un rôle de plus en plus actif.

En s’impliquant davantage sur le continent, l’Inde se positionne comme un acteur de poids dans la reconfiguration de l’économie minière africaine. Jusqu’ici, la Chine a largement dominé ce secteur grâce à une politique d’investissements massifs dans les infrastructures minières et aux accords de long terme conclus avec plusieurs gouvernements africains. Pékin contrôle une part significative des mines de cuivre, de cobalt et de lithium, plaçant ses entreprises au cœur des chaînes d’approvisionnement mondiales. Mais cet avantage historique se heurte désormais aux ambitions concurrentes des États-Unis et de l’Union européenne, qui cherchent à diversifier leurs sources pour réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine. En s’engageant dans cette compétition, l’Inde mise sur sa tradition de coopération avec l’Afrique et sur des partenariats économiques équilibrés pour convaincre ses partenaires africains. Cette nouvelle dynamique pourrait non seulement remodeler les flux commerciaux de minéraux critiques, mais aussi ouvrir de nouvelles opportunités de développement local pour les pays producteurs.

Publicité

La stratégie indienne repose sur une approche progressive combinant exploration, exploitation et mise en place de circuits commerciaux directs avec l’Afrique. Contrairement à certaines puissances qui privilégient l’acquisition rapide d’actifs miniers, l’Inde cherche à inscrire ses partenariats dans la durée en accompagnant les pays hôtes dans la valorisation locale de leurs ressources. Cette approche vise à créer une chaîne de valeur plus inclusive, où les minerais ne sont pas simplement extraits pour être exportés, mais servent aussi à développer des activités industrielles locales. En investissant dans des projets de formation et de transfert de compétences, l’Inde espère renforcer sa crédibilité et son attractivité auprès des gouvernements africains.