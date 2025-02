Afrique : mobilisation de fonds pour le lancement de projets routiers

Photo d'illustration de afiq fatah - Unsplash

Aux quatre coins de l’Afrique, des initiatives voient le jour pour construire des routes de qualité. La route joue un rôle important dans le développement économique Plusieurs nations africaines l’ont compris, raison pour laquelle d’ambitieux projets sont lancés ici et là. Le Tchad par exemple mise sur des partenariats stratégiques pour exécuter ses projets routiers.

Grâce à un financement de 170 millions de dollars accordé par la Banque mondiale, le Tchad prévoit des travaux d’envergure pour renforcer la connectivité entre plusieurs zones stratégiques et désenclaver certaines régions isolées. Ce programme prévoit notamment le pavage de 55 km de route sur le tronçon Liwa-Rig Rig et la construction de 12 km de voies d’accès pour relier la ville de Bol à la transsaharienne.

L’ensemble de ces projets vise à faciliter les déplacements des populations et à dynamiser les échanges commerciaux dans une région où le manque d’infrastructures reste un frein au développement économique. Au-delà de la modernisation des routes, cette initiative s’inscrit dans une démarche plus globale de transformation économique et sociale.

En renforçant la mobilité, elle devrait permettre un meilleur accès aux services de base, réduire les coûts de transport et favoriser l’essor des activités économiques locales. Le gouvernement tchadien, conscient du rôle clé des infrastructures dans la croissance du pays, poursuit ainsi une politique active de mobilisation des financements internationaux pour accélérer son développement.

Le gouvernement tchadien, conscient de l’importance des infrastructures pour le développement, poursuit une politique proactive de mobilisation des financements internationaux. Cette initiative avec la Banque mondiale constitue une avancée majeure vers la modernisation du réseau routier national.