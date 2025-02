Afrique : une centrale solaire de 52 MW annoncée

(Photo DR)

La Côte d’Ivoire poursuit son engagement vers une production d’électricité plus propre et durable avec le lancement d’une nouvelle centrale solaire à Ferkessédougou, dans la région du Tchologo. Ce projet, baptisé « Ferké Solar », s’inscrit dans une stratégie visant à renforcer le potentiel énergétique national et à réduire la dépendance aux énergies fossiles. Porté par PFO Énergies, un investisseur privé ivoirien, il représente un investissement de 41 milliards de FCFA et couvrira une superficie de 70 hectares. Avec une mise en service prévue fin 2025, cette centrale photovoltaïque de dernière génération fournira près de 90 gigawattheures d’électricité par an, soit l’équivalent de la consommation de plus de 370 000 foyers.

Grâce à son ensoleillement abondant, notamment dans le nord du pays, la Côte d’Ivoire exploite un fort potentiel pour l’énergie solaire. En complément de la centrale de Boundiali, mise en service en 2024, plusieurs autres infrastructures verront bientôt le jour dans des localités comme Korhogo, Bondoukou, M’Bengué, Katiola, Tengréla, Kong, Touba, Sérébou, Soubré, Odienné et Mankono. L’objectif est double : réduire les émissions de gaz à effet de serre en limitant l’utilisation des énergies fossiles et améliorer l’accès à l’électricité, surtout en milieu rural. En intégrant progressivement ces infrastructures au réseau national, le pays espère atteindre 45 % d’énergies renouvelables d’ici 2030, dont 600 MW d’énergie solaire.

Au-delà des bénéfices environnementaux, cette dynamique favorise également le développement économique local. La construction de ces centrales crée de nombreux emplois directs et indirects, en particulier dans les domaines de l’ingénierie, de l’installation et de la maintenance des équipements solaires. Elle attire aussi de nouveaux investissements nationaux et étrangers, consolidant ainsi la place de la Côte d’Ivoire comme un acteur majeur de la transition énergétique en Afrique de l’Ouest. Toutefois, des défis restent à relever, notamment la mise en place de solutions de stockage efficaces pour pallier l’intermittence du solaire.