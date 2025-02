Aliko Dangote : sa raffinerie de pétrole cherche un second souffle

Dangote à sa raffinerie (Photo DR)

Avec son statut d’homme le plus riche d’Afrique, Aliko Dangote ne cesse d’étendre son influence sur tout le continent. Le milliardaire nigérian est à la tête d’un immense qui produit une énorme quantité de valeur ajoutée. Il ya quelques mois, le magnat du ciment à lancer sa raffinerie de pétrole, la première du Nigeria.

L’infrastructure, d’un coût de plusieurs milliards $ va apporter un réel plus à la première puissance économique d’Afrique. Si l’infrastructure est bel et bien opérationnelle, les défis financiers et structurels sont encore nombreux. Avec une capacité de production de 650 000 barils par jour, la raffinerie Dangote est la plus grande d’Afrique. Son objectif : réduire drastiquement les importations de carburant du Nigeria et même en exporter vers d’autres pays africains.

Pour Dangote il s’agissait d’un projet stratégique, destiné à transformer le Nigeria en un hub énergétique majeur. Cependant, les ambitions du groupe ont été freinées par des réalités économiques complexes. Des retards dans la mise en service, des coûts de construction revus à la hausse et une dette colossale de plusieurs milliards de dollars ont mis à rude épreuve la rentabilité du projet.

Le financement de cette raffinerie a nécessité des investissements massifs, mobilisant aussi bien des fonds propres que des emprunts auprès de grandes institutions financières. Mais aujourd’hui, la pression des créanciers se fait sentir. Pour éviter un étranglement financier, le groupe Dangote négocie actuellement un rééchelonnement de sa dette. L’objectif est de prolonger les échéances de remboursement et d’obtenir des conditions de refinancement plus souples. Le succès de ces négociations sera déterminant pour la viabilité de la raffinerie sur le long terme.

Malgré des débuts encourageants, la rentabilité de l’usine reste à prouver. Les coûts de production, les fluctuations du marché pétrolier et la concurrence internationale compliquent l’équation. Le Nigeria reste un marché instable, avec des défis en matière d’approvisionnement en brut et de régulation des prix du carburant. Cependant, Dangote mise sur le temps pour inverser la tendance. Avec l’augmentation progressive de la production et une montée en puissance des exportations, le groupe espère atteindre une rentabilité stable dans les années à venir.