Audit du fichier électoral : Jean-Baptiste Elias refuse toute rémunération

Le président du comité de pilotage de l’audit du fichier électoral, Jean-Baptiste Elias, s’est exprimé ce dimanche 23 février 2025 sur les ondes de BIP RADIO. Il a apporté des éclaircissements sur le fonctionnement du comité et les conditions de rémunération de ses membres.

Une rémunération fixée à 45 000 FCFA par jour

Jean-Baptiste Elias a affirmé que les membres du comité percevront une indemnisation journalière de 45 000 FCFA. « C’est le montant prévu par jour de travail et par personne, rien de plus », a-t-il insisté. Le nombre de jours travaillés déterminera donc les sommes perçues par chacun.

Toutefois, il a tenu à préciser qu’il ne percevra aucune rémunération pour sa participation aux travaux. « J’ai officiellement écrit au ministre de l’Économie et des Finances ainsi qu’au ministre de la Justice pour leur notifier que je renonce à toute indemnité. C’est un engagement citoyen », a-t-il déclaré.

Un budget détaillé pour garantir la transparence

Sur les 159 436 200 FCFA alloués par le gouvernement pour cet audit, 83 millions seront consacrés aux quatre experts internationaux qui superviseront le processus. Le reste couvrira les frais de fonctionnement et la rémunération des autres membres du comité.

Jean-Baptiste Elias a tenu à relativiser cette somme en la comparant aux budgets alloués à d’autres institutions lors des élections précédentes. « Pour les élections du 8 janvier 2023, la Commission électorale nationale autonome (CENA) a perçu plus de 6,6 milliards FCFA. Par rapport à cela, notre budget pour l’audit du fichier électoral est minime », a-t-il expliqué.

Procédure de sélection des experts et délais de l’audit

Le processus de sélection des experts repose sur des critères stricts de compétence et d’expérience. Un appel à candidatures sera lancé dès que les fonds auront été officiellement décaissés. Le comité de pilotage, en collaboration avec des spécialistes en finances publiques et en passation de marchés, se chargera d’examiner les dossiers et de sélectionner les candidats les plus qualifiés.

L’audit du fichier électoral s’effectuera sur une période de 45 jours, au cours de laquelle les experts analyseront les données biométriques et électorales afin d’identifier déventuelles anomalies. Une fois le rapport finalisé, des corrections seront apportées à la base de données avant la publication du fichier électoral provisoire en septembre 2025.

Un audit essentiel pour la transparence électorale

L’objectif principal de cet audit est d’assurer un fichier électoral fiable et débarrassé de toute irrégularité. Selon Jean-Baptiste Elias, « un fichier propre et conforme aux exigences légales est la condition sine qua non pour garantir la crédibilité des prochaines élections ». Il a insisté sur le fait que la vérification minutieuse de chaque étape permettra d’assurer un scrutin transparent et démocratique.

Lancement imminent des travaux d’audit

Le comité attend maintenant le relevé officiel du Conseil des ministres pour engager la procédure de décaissement des fonds et lancer l’appel à candidatures pour le recrutement des experts. L’objectif est de finaliser l’audit d’ici fin mai 2025, avec une marge supplémentaire jusqu’en juin pour d’ultimes corrections. Jean-Baptiste Elias a conclu en réaffirmant l’engagement du comité à mener cet audit avec rigueur et transparence afin d’assurer un fichier électoral fiable en prévision des prochaines échéances électorales.