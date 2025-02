Aviation civile: un grave accident évité de justesse aux USA (video)

Les cieux américains ont connu une série d’alertes préoccupantes ces dernières semaines, avec plusieurs événements inquiétants qui ont mis en lumière des failles potentielles dans les protocoles de sécurité aérienne. La multiplication des incidents sur les pistes et dans les airs a soulevé de nombreuses questions quant à la fiabilité des systèmes de contrôle et à la formation des équipages, alors même que le trafic aérien retrouve son intensité d’avant la pandémie.

Mardi 25 février 2025, l’aéroport international Midway de Chicago a été le théâtre d’un incident qui aurait pu tourner au drame. Un Boeing 737-800 de Southwest Airlines, en provenance d’Omaha (Nebraska), était en phase finale d’atterrissage lorsque l’équipage a dû exécuter une manœuvre d’urgence pour éviter la collision avec un jet privé présent sur la piste. Les pilotes du vol Southwest ont pris la décision cruciale d’interrompre leur atterrissage et de reprendre de l’altitude, une procédure connue sous le nom de « remise des gaz« . Cette action rapide a permis d’éviter ce qui aurait pu constituer un accident majeur sur le tarmac de l’aéroport illinois.

Selon les premières constatations de l’Administration fédérale de l’aviation (FAA), le jet privé n’aurait pas respecté les directives émises par la tour de contrôle. L’appareil se serait engagé sur la piste sans autorisation préalable, ignorant l’instruction formelle donnée par les contrôleurs. Flexjet, propriétaire du jet impliqué dans l’incident, a rapidement communiqué sur l’ouverture d’une enquête interne approfondie. Un porte-parole de la compagnie a affirmé que « toute mesure visant à rectifier et à garantir les normes de sécurité les plus élevées sera prise » suite à cet événement.

🔴 Southwest Flight WN2504 had a near-miss incident at Chicago Midway today when FlexJet Flight LXJ560 crossed Runway 31C.



