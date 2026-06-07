Avant le Mondial 2026, retour sur les 8 pays qui ont déjà remporté la compétition

À quatre jours du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, prévue du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique, le football mondial s’apprête à écrire sa 23e page. Une occasion de mesurer l’étroitesse du cercle des nations sacrées : en 92 ans de compétition organisée par la FIFA, seules huit sélections — toutes européennes ou sud-américaines — ont soulevé le trophée.

Depuis l’édition inaugurale de 1930, aucun continent autre que l’Europe ou l’Amérique du Sud n’a produit un champion du monde. Le Brésil domine ce palmarès avec cinq titres, décroché en 1958, 1962, 1970, 1994 et 2002. La Seleção détient par ailleurs un record unique : elle est la seule équipe à avoir participé à chaque phase finale depuis la création de la compétition, sans exception. C’est aussi le pays de Pelé, seul joueur de l’histoire à avoir été sacré champion du monde à trois reprises.

L’Europe et l’Amérique du Sud se partagent tous les titres

Derrière le Brésil, l’Allemagne et l’Italie comptent quatre couronnes chacune. Les Allemands ont triomphé en 1954, 1974, 1990 et 2014 ; les Italiens en 1934, 1938, 1982 et 2006. Ces deux nations sont également les seules à avoir réussi deux sacres consécutifs : l’Italie en 1934 et 1938, le Brésil en 1958 et 1962.

L’Argentine, tenante du titre depuis son sacre au Qatar en 2022, totalise trois couronnes, avec des victoires également en 1978 et 1986. La France et l’Uruguay partagent le rang des doubles champions : les Bleus titrés en 1998 à domicile puis en 2018 en Russie ; la Celeste vainqueure lors des deux premières éditions, en 1930 et 1950. Enfin, l’Angleterre (1966) et l’Espagne (2010) ont chacune remporté la compétition une seule fois.

Un club fermé que la 23e édition pourrait rebattre

En 22 éditions, les Pays-Bas sont la nation la plus prolifique à n’avoir jamais été sacrée, avec trois finales perdues (1974, 1978, 2010) — un record négatif selon les données de la FIFA. Le record de buts en phase finale appartient à l’Allemand Miroslav Klose, avec 16 réalisations.

La Coupe du monde 2026 est la première à réunir 48 équipes, contre 32 lors des éditions précédentes. Avec 104 matchs au programme, elle offre mécaniquement davantage de routes vers la finale. Les huit nations sacrées sont toutes qualifiées — à l’exception de l’Italie, absente pour la troisième fois consécutive. La phase de groupes débute le 11 juin, avec la finale fixée au MetLife Stadium de New York le 19 juillet 2026.

Les huit nations sacrées en Coupe du monde (1930–2022)