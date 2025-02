Bénin: Patrice Talon, un ton adouci en fin de mandat ?

Le dialogue politique au Bénin semble avoir pris un tournant significatif ces derniers mois. L’une des étapes notables dans ce processus a été la rencontre entre des membres du gouvernement et les leaders du parti d’opposition Les Démocrates suite à l’interdiction répétée des manifestations de ce parti par les autorités locales. Ce face-à-face, souvent perçu comme un signe de détente dans les relations entre le gouvernement et l’opposition entre dans une logique d’apaisement des tensions. Parallèlement, une décision cruciale a été prise lors du dernier conseil des ministres Il s’agit de l’autorisation de financement pour l’audit du fichier électoral. Ces événements marquent-ils une évolution du style de gouvernance de Patrice Talon vers cette fin de mandat? En tout cas, on constate un adoucissement de ton du côté du régime ces derniers jours.

Les Démocrates, dirigé par l’ex-président Thomas Boni Yayi, ont longtemps été une figure centrale de l’opposition béninoise. Leur position sur la scène politique s’est souvent opposée aux réformes entreprises par le président Patrice Talon, considéré par certains comme un dirigeant autoritaire. Cependant, les récentes ouvertures ont pris la forme d’une rencontre entre les membres du gouvernement et les responsables du parti Les Démocrates, ce qui semble marquer une volonté de dialogue et de compromis. À l’issue de la réunion qui a eu lieu entre des membres du gouvernement et une délégation de ce parti, à la suite de l’interdiction de plusieurs manifestions de cette formation politique, les ministres ont promis de revenir vers le parti après avoir rendu compte au Chef de l’État. Cette rencontre marque une étape dans le dialogue entre l’opposition et le gouvernement sur la question des libertés politiques, à quelques mois des prochaines élections générales de 2026. Il reste à voir si des mesures concrètes seront prises pour garantir un traitement équitable de toutes les formations politiques dans le pays. Toutefois, on constate déjà l’important pas fait par un gouvernement qui s’est montré très fermé à des préoccupations de l’opposition. Le ton de la rencontre a été jugé constructif, et les deux parties ont semblé prendre la mesure de la nécessité de rétablir une confiance mutuelle avant les échéances électorales cruciales.

La suite de cet article est réservé aux abonnés: Connectez-vous si vous avez déjà un abonnement ou abonnez-vous ici