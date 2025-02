Boko Haram anéanti au Tchad avec 297 combattants éliminés

Armée tchadienne (Photo Présidence)

Lancée en octobre 2024 par les autorités tchadiennes, l’opération Haskanite visait à éliminer la menace du groupe terroriste Boko Haram dans la région du lac Tchad. Cette initiative militaire a été déclenchée après une attaque meurtrière sur l’île de Barkaram, où une base des Forces de Défense et de Sécurité tchadiennes a été prise pour cible dans la nuit du 27 au 28 octobre, causant la mort d’une quarantaine de soldats. En réaction, le président Mahamat Idriss Déby Itno s’est rendu sur place pour superviser les opérations et assurer la mobilisation des forces terrestres et aériennes. L’armée tchadienne a alors intensifié ses actions pour traquer et anéantir les combattants de Boko Haram, ciblant leurs bases et leurs zones de repli.

Après plusieurs semaines d’affrontements, l’opération Haskanite s’est conclue par un bilan annoncé le 18 février par le porte-parole de l’armée : 297 terroristes de Boko Haram ont été éliminés, tandis que les forces tchadiennes ont perdu 24 soldats et déploré la mort de trois civils. En outre, 41 personnes ont été blessées au cours des combats. Selon le général Chanane Issakha Acheik, les frappes aériennes et les offensives terrestres ont permis de démanteler toutes les bases arrière et les lignes de défense de Boko Haram sur le territoire tchadien. L’armée affirme ainsi avoir supprimé tous les refuges du groupe dans le pays, renforçant ainsi la sécurité dans la région du lac Tchad. « Aujourd’hui, Boko Haram n’a aucun sanctuaire sur le territoire tchadien. Les différentes opérations aériennes et terrestres ont traité simultanément et avec efficacité toutes les lignes de front et les bases arrière de ces terroristes », a affirmé le général Chanane Issakha Acheik.

Publicité

Depuis 2009, Boko Haram mène des attaques meurtrières contre les forces tchadiennes et les civils, faisant du terrorisme une menace persistante pour le pays. Le groupe utilise des tactiques de guérilla, des embuscades et des attentats-suicides pour frapper les zones militaires et civiles. En dehors du lac Tchad, le 8 janvier 2025, une tentative d’assaut a eu lieu contre le palais présidentiel à N’Djaména. Un groupe armé non identifié a tenté de s’y infiltrer, entraînant des affrontements violents au cours desquels 18 assaillants ont été abattus. Le 28 novembre 2024, le gouvernement tchadien a décidé de mettre fin à l’accord de coopération militaire qui liait le Tchad à la France. Cet accord a été signé le 5 septembre 2019 pour renforcer la coopération en matière de sécurité. Les forces françaises ont progressivement quitté le territoire.