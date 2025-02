Cames : Le recteur Félicien Avlessi élu président du Ccg

Le Professeur Félicien Avlessi, recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, a été élu président du Comité consultatif général (Ccg) du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (Cames) lors d’une session extraordinaire qui s’est tenue à Niamey le mercredi 26 février 2025.

L’élection du professeur Avlessi à la tête du Ccg est la preuve qu’il a su gagner la confiance de ses pairs. Cette reconnaissance témoigne de son expertise et de son engagement indéfectible envers l’éducation.

La nomination du professeur Avlessi propulse le Bénin sur le devant de la scène académique africaine, ajoutant une nouvelle dimension à son rayonnement international. Le pays suscite déjà beaucoup d’admiration à l’international en raison de ses efforts en matière d’industrialisation, de modernisation, de promotion du tourisme et de valorisation de sa culture. De plus, le Bénin se distingue par les nombreuses opportunités d’investissement qu’il offre.

Aux côtés du professeur Avlessi, une équipe de figures académiques éminentes a été élue pour un mandat de trois ans. Le professeur Gérard Grézenguet a été désigné vice-président, tandis que le professeur Mahamat Saleh Daoussa Haggar occupera le poste de rapporteur, avec le professeur Alpha Kabinet Keita comme rapporteur adjoint. Ensemble, ils forment une équipe dynamique et compétente, prête à relever les défis de l’enseignement supérieur sur le continent. Le Cames, en tant qu’institution phare, joue un rôle fondamental dans la promotion de la coopération académique et scientifique entre les pays francophones d’Afrique et de Madagascar. Il importe de préciser que depuis mars 2022, le recteur Félicien Avlessi était le rapporteur de ce comité.