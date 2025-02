CEDEAO et Inde : un partenariat économique en expansion

Photo: DR

Vartika Rawat, chargée d’Affaires du Haut-commissariat de l’Inde au Nigeria et auprès de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a rencontré le président de la Commission de l’organisation, Dr Omar Alieu Touray, le 6 février 2025 à Abuja. Cette réunion a été l’occasion de discuter du renforcement des relations entre l’Inde et l’Afrique de l’Ouest, en mettant l’accent sur la coopération économique et commerciale, le développement des infrastructures et l’investissement. L’Inde, consciente du potentiel économique de la région, a multiplié ses engagements dans plusieurs secteurs clés tels que l’agriculture, la pharmacie, les technologies et l’industrie manufacturière. Cette dynamique s’accompagne d’un transfert de compétences et de technologies pour favoriser un développement durable et mutuellement bénéfique.

Le Nigeria, première puissance économique d’Afrique de l’Ouest, occupe une place centrale dans cette coopération avec l’Inde. Le pays est un partenaire commercial de premier plan pour New Delhi, notamment dans les secteurs du pétrole, du gaz, des technologies de l’information et de l’agriculture. Les entreprises indiennes y sont solidement implantées, contribuant à la diversification économique et à la création d’emplois. En 2023, les échanges commerciaux entre l’Inde et la CEDEAO ont atteint 22,05 milliards de dollars, un chiffre témoignant de l’intensité des relations économiques entre les deux parties. L’Inde explore également des opportunités pour renforcer la chaîne de valeur industrielle en Afrique de l’Ouest, favorisant une transformation locale des matières premières.

Au-delà des enjeux économiques, la coopération entre l’Inde et la CEDEAO s’étend aux questions de sécurité et de stabilité régionale. La Commission de la CEDEAO plaide pour un engagement accru de ses partenaires afin de préserver la paix et de renforcer l’unité des États membres. L’Inde, en tant qu’acteur influent sur la scène internationale, pourrait jouer un rôle clé en soutenant les initiatives de formation et en investissant dans des infrastructures sécuritaires. Cette approche vise à créer un environnement propice au développement, tout en consolidant les liens entre l’Inde et les pays d’Afrique de l’Ouest.