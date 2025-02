Commission de l’UA: Moussa Faki Mahamat cède la place à Mahamoud Ali Youssouf

Mahamoud Ali Youssouf (DR)

La Commission de l’Union africaine, organe exécutif chargé de traduire en actions les décisions des États membres et de coordonner les initiatives continentales, joue un rôle essentiel dans la gestion des défis sécuritaires et économiques du continent. Agissant tel un chef d’orchestre, elle veille à harmoniser les stratégies de développement et à faciliter les processus de médiation lors des crises. Cet organe central se trouve désormais entre les mains d’un nouveau leader, élu pour relever les enjeux immédiats et coordonner les efforts de l’Union en période de tensions régionales.

Une élection marquée par l’expérience et la représentativité

Lors du sommet des chefs d’État et de gouvernement à Addis-Abeba, le 15 février 2025, le vote à bulletin secret a abouti à l’élection du Djiboutien Mahamoud Ali Youssouf à la présidence de la Commission pour un mandat de quatre ans. Ce scrutin, qui nécessitait une majorité des deux-tiers des États membres, a vu le candidat obtenir 33 voix sur 49, se distinguant ainsi face à l’ancien Premier ministre kenyan Raila Odinga et à l’ex-ministre des Finances malgache Richard Randriamandrato. Fort de ses nombreuses années d’expérience en tant que ministre des Affaires étrangères depuis 2005 et de ses fonctions diplomatiques, M. Youssouf représente un choix orienté vers une gestion pragmatique des dossiers internationaux, tout en étant conscient des réalités politiques propres à chaque région.

Défis sécuritaires et coordination des actions sur le continent

Le mandat du nouveau président intervient dans un contexte où plusieurs États font face à des situations complexes, allant du conflit en République démocratique du Congo à la guerre au Soudan, sans oublier les coups d’État militaires observés au Mali, au Burkina Faso et au Niger. La mission de la Commission est de renforcer la médiation et d’organiser une réponse coordonnée aux crises, à l’image d’un lien solide entre les divers instruments de gestion des conflits et de développement économique. La succession de Moussa Faki Mahamat par Mahamoud Ali Youssouf s’inscrit dans cette dynamique, visant à stimuler des initiatives concrètes et à améliorer la capacité de l’Union à agir dans des circonstances où l’efficacité des réponses politiques et sécuritaires est mise à l’épreuve.

La transition à la tête de l’organe exécutif de l’UA offre ainsi l’opportunité de consolider les mécanismes de coopération et de mettre en œuvre des stratégies adaptées aux défis du moment. En assumant la présidence, le nouveau dirigeant se trouve face à la nécessité de coordonner des actions diversifiées pour favoriser la stabilité et le développement sur le continent, renforçant ainsi la structure de l’Union africaine dans un environnement en constante évolution.