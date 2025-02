Côte d’Ivoire : Apoutchou National aurait été libéré selon la presse

Selon plusieurs médias ivoiriens, Apoutchou national aurait été libéré le 27 février 2025 après trois mois de détention. Arrêté en novembre 2024 pour des accusations de blanchiment de capitaux et d’infractions financières, l’influenceur ivoirien avait été placé sous enquête après la diffusion d’une vidéo le montrant avec une importante somme d’argent. Cette affaire avait suscité de nombreuses réactions et alimenté le débat sur l’origine des revenus des personnalités du showbiz.

Pour l’instant, aucune déclaration officielle ne vient éclairer les raisons précises de cette libération. De son côté, Apoutchou National n’a pas encore pris la parole, mais une communication de sa part est attendue.

Une détention qui a secoué le monde du showbiz

L’affaire a débuté avec une séquence largement partagée sur les réseaux sociaux, où l’influenceur exposait ostensiblement des liasses de billets. Ce contenu avait rapidement attiré l’attention des autorités, déclenchant une enquête et menant à son interpellation. Après sa mise en garde à vue, la justice ivoirienne avait ordonné son incarcération, provoquant de nombreuses réactions au sein de l’opinion publique et du milieu des influenceurs.

La situation a ravivé le débat sur la transparence financière dans le milieu du divertissement et la régulation des revenus issus des réseaux sociaux. Beaucoup s’interrogent sur la provenance des fonds exhibés par certaines figures publiques et sur la nécessité d’un cadre légal plus strict.

Un influenceur au parcours singulier

Stéphane Agbré, plus connu sous le nom d’Apoutchou National, s’est d’abord imposé comme une figure influente des réseaux sociaux en Côte d’Ivoire. Fils de l’actrice Bleu Brigitte, il s’est illustré par ses prises de parole sans filtre sur l’actualité du showbiz ivoirien. En 2021, il se lance dans la musique avec le single La vie, suivi de l’album Lumière. Il a collaboré avec plusieurs artistes reconnus, dont Sidiki Diabaté et Tiken Jah Fakoly. En janvier 2024, il est nommé ambassadeur du Comité d’Organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (COCAN), renforçant encore davantage sa notoriété.

Malgré cette ascension, son arrestation en novembre 2024 est venue marquer un tournant dans sa carrière. Sa récente libération, bien que non encore officiellement expliquée, pourrait être suivie d’une prise de parole publique de sa part pour éclaircir la situation.