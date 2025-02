Coton africain : vers une industrie de teinture locale renforcée

L’Afrique est un acteur majeur dans la production de coton, avec des pays comme le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, la Côte d’Ivoire, le Tchad, le Cameroun et le Nigéria figurant parmi les plus grands producteurs mondiaux. Cependant, la majorité de cette production est exportée sous forme de coton brut, appelé coton-graine, vers des continents comme l’Asie et l’Europe, où elle est ensuite transformée. Bien que l’exportation de coton brut soit une pratique courante, plusieurs pays africains, tels que l’Égypte, le Maroc, le Nigéria et la Côte d’Ivoire, ont commencé à développer des infrastructures pour la teinture et la transformation locale du coton. La teinture de coton, essentielle dans le processus de fabrication textile, confère au tissu ses couleurs et ses qualités esthétiques, tout en ajoutant de la valeur à la production locale.

Au Burkina Faso, un projet est en cours pour renforcer l’industrie de la teinture de coton et du textile traditionnel. L’Ethical Fashion Initiative (EFI), un programme du Centre du commerce international (ITC), a lancé un projet de construction d’une usine de teinture de coton à Ouagadougou. Cette usine aura une superficie de 1350 m² et sera capable de produire 24 tonnes de fils teints par an. Prévue pour entrer en service en 2026, l’usine vise à stimuler la production de Faso Dan Fani, un tissu traditionnel du Burkina Faso, tout en formant les artisans locaux à la teinture et à la production textile. Ce projet bénéficie d’un soutien financier de l’Union européenne et de Ferragamo, un fabricant italien de prêt-à-porter, qui fournira des équipements de haute qualité, incluant des machines importées d’Italie, ainsi que des conseils techniques pour optimiser la production textile.

Le développement des usines de teinture en Afrique vise à renforcer la capacité de transformation locale du coton, un secteur en forte croissance. En effet, de plus en plus de pays producteurs cherchent à maximiser la valeur ajoutée de cette ressource naturelle en développant des chaînes de valeur plus complètes. Ces efforts permettent non seulement de réduire la dépendance à l’exportation de coton brut, mais aussi d’améliorer la compétitivité des pays africains sur le marché mondial du textile. Le coton africain, une fois teint et transformé localement, trouve sa place sur les marchés internationaux, notamment en Asie, où il est largement utilisé pour produire des textiles de grande consommation, mais aussi en Europe.