Droits de douane US : l’Europe se prépare à contre-attaquer

De retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a annoncé l’imposition de droits de douane sur les importations d’acier et d’aluminium, une décision qui pourrait avoir des répercussions significatives sur les relations commerciales transatlantiques. Face à cette annonce, l’Union européenne assure qu’elle réagirait sans hésitation pour défendre ses intérêts économiques.

Une réponse européenne ferme mais mesurée

La Commission européenne a indiqué ce lundi 10 février qu’elle n’avait pas encore reçu de notification officielle concernant une éventuelle hausse des droits de douane américains. Cependant, elle a clairement exprimé sa volonté de répondre à toute mesure jugée injustifiée. « Nous ne répondrons pas à des annonces générales sans précisions ou clarification écrite », a-t-elle déclaré dans un communiqué, tout en soulignant sa détermination à protéger les intérêts des entreprises européennes.

Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, a renforcé cette position en affirmant qu’il n’y aurait « aucune hésitation » de la part de l’UE pour riposter. Il a rappelé que la Commission dispose d’un mandat pour agir en ce sens et qu’elle a assuré les États membres de sa réactivité. Bien que les détails des mesures de rétorsion envisagées n’aient pas été dévoilés, cette déclaration témoigne d’une unité européenne face à une potentielle escalade commerciale.

Un contexte économique tendu pour l’industrie de l’acier

L’industrie européenne de l’acier, déjà confrontée à une concurrence internationale accrue et à une baisse de la demande, notamment de la part du secteur automobile, pourrait être durement touchée par ces nouvelles taxes. Selon le cabinet Roland Berger, environ 25 % des exportations européennes d’acier sont destinées aux États-Unis. Une taxe de 25 % sur ces exportations, comme l’a évoqué Donald Trump, représenterait un coup dur pour un secteur déjà fragilisé.

Cette annonce n’est pas sans rappeler les mesures protectionnistes mises en place par l’ancien président américain lors de son premier mandat. Entre 2017 et 2021, Trump avait déjà imposé des droits de douane sur l’acier et l’aluminium, justifiant cette décision par la nécessité de protéger l’industrie américaine face à ce qu’il considérait comme une concurrence déloyale de la part de pays asiatiques et européens.

Les enjeux d’une guerre commerciale

Si les droits de douane américains se concrétisent, les répercussions pourraient dépasser le cadre économique. Une escalade des tensions commerciales entre les États-Unis et l’Union européenne risquerait de fragiliser davantage les relations entre les deux blocs, déjà mises à l’épreuve ces dernières années. Pour l’UE, la priorité reste de défendre ses intérêts tout en évitant une situation de conflit ouvert.