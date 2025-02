Économie en Europe: ce pays veut prendre sa revanche sur les leaders

Donald Tusk (Photo: Shutterstock)

L’Allemagne, la France et le Royaume-Uni dominent traditionnellement l’économie européenne, avec leurs PIB respectifs dépassant les 2500 milliards d’euros. Ces trois puissances ont bâti leur leadership sur des secteurs clés comme l’industrie automobile allemande, l’aéronautique française et les services financiers britanniques, maintenant depuis des décennies leur avance sur les autres économies du continent. Pourtant, un challenger de l’Est européen affûte désormais ses armes pour bousculer cette hiérarchie établie.

Un plan d’investissement historique pour rattraper l’Ouest

La Pologne dévoile ses ambitions avec un plan d’investissement colossal de 155 milliards d’euros pour 2025, comme l’a annoncé le Premier ministre Donald Tusk lors d’un discours à la Bourse de Varsovie. Cette initiative sans précédent témoigne de la détermination polonaise à effacer les stigmates d’une économie longtemps considérée comme secondaire par ses voisins occidentaux. Les résultats économiques du pays montrent déjà des signes prometteurs, avec une croissance de 2,9% en 2024, marquant une nette amélioration par rapport aux 0,1% de 2023.

Publicité

La sécurité et les infrastructures comme leviers de développement

La position géographique stratégique de la Pologne, seul pays de l’OTAN partageant une frontière avec la Russie et l’Ukraine, influence fortement ses choix d’investissements. Le gouvernement polonais consacrera 2,3 milliards d’euros au renforcement de sa frontière orientale, transformant une contrainte géopolitique en opportunité économique. Le secteur ferroviaire bénéficiera d’une enveloppe de 44 milliards de dollars d’ici 2032, renforçant le rôle crucial du pays dans l’acheminement des armements vers l’Ukraine et consolidant sa position de hub logistique européen.

Les géants technologiques comme alliés de la croissance

Donald Tusk mise sur l’attractivité de son pays pour séduire les mastodontes de la tech mondiale. Des négociations avancées avec Google, Amazon, IBM et Microsoft laissent présager l’implantation prochaine de centres névralgiques sur le sol polonais. Les visites imminentes des dirigeants de Microsoft et Google à Varsovie illustrent l’intérêt grandissant des leaders technologiques pour ce marché en pleine expansion. Cette stratégie d’attraction des investissements étrangers pourrait accélérer la transformation de l’économie polonaise et la propulser dans une nouvelle dimension, défiant ainsi la suprématie historique des économies occidentales de l’Union européenne.