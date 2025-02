Economie : L’union africaine crée sa propre agence de notation financière

Sommet de l'UA (DR)

L’Union africaine a désormais sa propre agence de notation financière. Il s’agit de l’African Credit Rating Agency (Afcra), une agence de notation financière spécialement dédiée au continent. L’annonce a été faite lors du 38ème sommet de l’organisation panafricaine à Addis-Abeba. Le lancement de l’African Credit Rating Agency (Afcra) est prévu pour le second semestre de l’année 2025.

Afcra sera une agence indépendante pilotée par le secteur privé africain. Elle adoptera une approche contextualisée, mobilisant des experts locaux pour garantir des analyses financières plus justes et adaptées aux réalités africaines. Il vise à offrir une alternative aux agences internationales telles que Moody’s, Fitch et Standard & Poor’s, souvent critiquées pour leurs évaluations jugées biaisées et défavorables aux économies africaines, parce que peu ancrée dans le contexte.

Une notation mieux alignée sur les réalités du continent pourrait réduire le coût du service de la dette des pays africains de près de 75 milliards de dollars par an selon le mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP),

Cette initiative devrait comme résultat attendu, renforcer l’attractivité du continent pour les investisseurs. L’Afcra ambitionne également de jouer un rôle clé dans la transformation économique et énergétique du continent, en intégrant des critères environnementaux et sociaux spécifiques au continent africain.

L’initiative de l’Afcra est soutenue par des figures influentes telles que le président kényan William Ruto et Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement.