Électricité en Afrique : ce groupe maghrébin s’engage sur un ambitieux projet

Aux quatre coins de l’Afrique, des projets ambitieux voient le jour afin de rendre effectif l’accès à l’électricité pour une grande partie de la population. Pour assister les différents États dans leurs programmes, des entreprises locales leur proposent leur expertise.

C’est notamment le cas du groupe marocain Somagec. Il est spécialisé dans la construction d’infrastructures majeures. L’entreprise vient de signer un Mémorandum d’entente avec l’Angola pour la construction de plusieurs infrastructures stratégiques, dont un projet majeur reliant le pays à la République Démocratique du Congo.

Ce projet ambitieux, évalué à 1,3 milliard de dollars, vise à renforcer l’approvisionnement énergétique de l’Angola et à stimuler l’intégration régionale. L’Angola, riche en ressources énergétiques, cherche depuis plusieurs années à moderniser et à étendre son réseau électrique pour accompagner son développement économique.

L’initiative conjointe avec Somagec s’inscrit dans cette dynamique en prévoyant une meilleure distribution de l’électricité sur le territoire angolais tout en créant une liaison directe avec la RDC. Ce projet représente une avancée significative dans la coopération énergétique entre les deux pays et illustre la volonté de l’Angola de devenir un acteur clé du marché énergétique régional. L’un des points remarquables de cet accord est son financement entièrement privé, ce qui signifie que l’État angolais ne supportera aucun coût direct.

Somagec, grâce à son expertise en ingénierie et en gestion de projets d’infrastructure, mobilisera des fonds et des partenaires pour mener à bien cette initiative. Avec cette nouvelle mission, Somagec confirme son expertise et son ambition sur le continent africain. L’entreprise marocaine, forte de décennies d’expérience dans la construction de ports, routes, barrages et infrastructures énergétiques, s’impose comme un partenaire de choix pour les gouvernements souhaitant moderniser leurs infrastructures.