Sexting et sextorsion : Il faut sensibiliser et préserver les jeunes béninois

Un écran qui s’allume au milieu de la nuit, un clic impulsif, et une vie qui bascule. Au Bénin, l’accès généralisé aux smartphones et à l’internet mobile a profondément transformé les pratiques relationnelles des jeunes. Derrière les conversations animées sur WhatsApp, Messenger ou TikTok se cache un phénomène en pleine expansion : le sexting (ou sextage), qui désigne l’envoi ou la réception de textes, photos ou vidéos à caractère sexuellement explicite. Si cette pratique, née au milieu des années 2000, apparaît parfois aux jeunes comme un jeu inoffensif, elle ouvre trop souvent la porte à la sextorsion, une forme de chantage en ligne dévastatrice. Face à ce péril invisible, l’urgence est à la sensibilisation pour protéger une jeunesse béninoise vulnérable et connectée.

Pour beaucoup jeunes, le partage d’images intimes commence dans l’intimité d’une relation de confiance. C’est le cas de Chimène (le prénom a été modifié), une étudiante de 19 ans résidant à Cotonou. « J’étais amoureuse. Il insistait pour voir des photos de moi « un peu plus intimes ». J’ai fini par céder, en me disant que ça resterait entre nous. Mais après notre rupture, il a menacé de publier les photos sur les groupes WhatsApp de notre quartier si je ne couchais pas à nouveau avec lui », confie-t-elle, les larmes aux yeux.

La réalité scientifique internationale met en lumière les risques colossaux de ces dérives. Une étude américaine majeure d’un échantillon national d’adolescents de 13 à 17 ans (Justin W. Patchin et Sameer Hinduja, 2025) révèle qu’environ un tiers des adolescents pratiquent le sexting. Plus alarmant encore : parmi ceux qui envoient ces contenus, environ la moitié voient leurs images partagées sans leur consentement ou subissent un chantage sexuel. L’étude démontre que le partage de sextos avec une personne qui n’est pas un partenaire amoureux actuel multiplie par 13 le risque de diffusion non consensuelle et par 5 le risque de sextorsion. De même, les travaux d’Emma J. Holmes et Kelly M. Babchishin soulignent que l’impulsivité et la sensibilité à la pression des pairs sont des facteurs déterminants du sexting à risque, notamment chez les mineurs de moins de 16 ans.

Au Bénin, la pression sociale transforme ces statistiques en drames humains. Certains jeunes se retrouvent également du côté des auteurs de ces dérives, poussés par l’appât du gain ou la vengeance. Fadel, 20 ans, avoue avoir glissé dans cet engrenage. « On a récupéré la photo intime d’une fille de notre classe. Au début, c’était pour rire entre copains. Puis, un des gars a proposé de lui demander 50 000 francs CFA pour ne pas la poster sur Facebook. On ne mesurait pas la gravité, on pensait juste faire de l’argent facile ».

La détresse des parents face à l’invisible

Pour les parents béninois, la découverte de ces pratiques est un choc brutal, souvent marqué par un sentiment d’impuissance. Le fossé numérique entre les générations complique la surveillance. À Parakou, Marcelle, mère d’une adolescente de 15 ans, a vécu ce calvaire. « J’ai remarqué que ma fille ne lâchait plus son téléphone, elle ne mangeait plus et ses notes s’effondraient. Un soir, j’ai fouillé son téléphone et j’ai découvert qu’un inconnu rencontré sur Telegram détenait une vidéo d’elle nue. Il exigeait un transfert d’argent via Mobile Money, sinon il envoyait la vidéo à son tuteur. J’ai cru que le ciel me tombait sur la tête. On ressent de la honte, de la colère, mais surtout une peur bleue pour l’avenir de son enfant ».

Face à la sextorsion — où le maître-chanteur exige de l’argent ou davantage de contenus sexuels —, le silence est le pire ennemi. Les adolescents, terrifiés par le jugement familial et la stigmatisation sociale, s’enferment dans un isolement psychologique qui peut mener à des issues tragiques.

Ce que prévoit la législation béninoise

Face à ces dérives du Numérique, le Bénin s’est doté d’un cadre juridique particulièrement sévère. La législation béninoise, à travers le Code du Numérique, punit sévèrement le partage non consensuel d’images intimes et le chantage en ligne.

L’article 551 du Code du Numérique punit l’enregistrement ou la transmission, sans le consentement de l’intéressé, de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. De plus, la diffusion de contenus à caractère pornographique impliquant des mineurs ou le chantage à la diffusion de données à caractère personnel (la sextorsion) sont passibles de peines d’emprisonnement fermes allant de six mois à cinq ans, assorties d’amendes de plusieurs millions de francs CFA. Les sanctions sont d’autant plus lourdes lorsque la victime est un mineur ou un adolescent. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) et le Centre National d’Investigation Numérique (CNIN) traquent sans relâche ces maîtres-chanteurs et « cyber-escrocs » d’un genre nouveau.

Éduquer, dialoguer et protéger : le rôle crucial de la cellule familiale

Malgré la rigueur de la loi, la répression seule ne suffit pas. La prévention reste l’arme la plus efficace. Pour préserver les adolescents béninois, une prise de conscience collective est indispensable. Des précautions essentielles doivent être enseignées aux jeunes. Le strict respect du consentement, l’interdiction absolue d’inclure des éléments identifiables (visage, tatouages, décor de la chambre) sur les images, et la méfiance vis-à-vis des applications prétendument éphémères qui n’empêchent pas les captures d’écran, constituent quelques pistes.

Les parents doivent impérativement briser le tabou et instaurer un dialogue régulier et ouvert qui garantit une écoute bienveillante, aborder la vie privée en ligne, donner le droit à l’erreur et connaître les voies de recours.

Il faut discuter ouvertement de l’établissement des limites et du fait de ne jamais céder à la pression d’un tiers.L’adolescent doit savoir qu’il peut se confier à un adulte de confiance même s’il pense avoir commis une faute en envoyant une photo. En cas de chantage, il ne faut jamais céder aux exigences financières. Il faut immédiatement couper la communication, conserver les preuves (captures d’écran) et saisir les autorités compétentes, notamment le CNIN ou les lignes d’assistance de protection de l’enfance.Le smartphone ne doit plus être une zone d’ombre dans l’éducation des enfants, mais un sujet de discussion permanent pour bâtir une culture numérique saine et sécurisée au Bénin.