Face aux missiles russes, l'Ukraine teste son propre missile antibalistique

L’entreprise ukrainienne de défense Fire Point a réussi le 3 juin 2026 le premier vol de manœuvre entièrement guidé du missile FP-7.X, destiné à constituer le cœur du futur système antibalistique Freyja. La directrice technique de la société, Iryna Terekh, a confirmé l’essai en publiant les images du tir sur le réseau social X.

Le FP-7.X mesure 7,25 mètres de long et atteint des vitesses comprises entre 1 500 et 2 000 mètres par seconde — soit Mach 5 à Mach 6,7 en haute altitude. Fabriqué en matériaux composites, il constitue la variante interceptrice du missile balistique FP-7, dont un premier tir non guidé avait déjà été effectué en février 2026. « Chaque test réussi est une étape vers la souveraineté technologique ukrainienne », a déclaré Iryna Terekh.

Freyja, une architecture conçue avec des partenaires européens

Le FP-7.X constitue l’élément cinétique d’un dispositif plus large. Selon Fire Point, le système Freyja associerait le missile ukrainien à des radars, logiciels d’engagement et infrastructures de lancement fournis par des partenaires industriels européens. L’entreprise le positionne comme une alternative moins coûteuse au Patriot américain, avec un coût par intercepteur annoncé inférieur à un million de dollars.

Pour être opérationnel, le système devra démontrer une capacité dite « hit-to-kill » : détruire un missile balistique adverse par impact direct, sans détonation à proximité. Cette exigence de précision reste le défi technique central du programme, en particulier face à des cibles manœuvrantes à grande vitesse comme le missile russe Iskander-M.

Une livraison visée dès 2027

Fire Point a annoncé en avril 2026 vouloir livrer une première capacité opérationnelle aux forces armées ukrainiennes dès 2027. Ce calendrier intervient alors que l’armée de l’air ukrainienne signale des pénuries critiques en munitions pour ses systèmes Patriot, NASAMS et IRIS-T, certaines unités ne disposant plus que de cinq à dix intercepteurs disponibles. Le cofondateur de la société, Denys Chtilierman, a par ailleurs indiqué que des tirs d’essai de missiles balistiques ukrainiens en direction de Moscou pourraient avoir lieu à l’été 2026, au plus tard début automne.