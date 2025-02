Électricité en Afrique : un projet d’interconnexion lancé entre ces 2 pays

Photo de Nikola Johnny Mirkovic sur Unsplash

L’accès à une électricité de qualité est un paramètre essentiel pour tout pays qui vise le développement. Les pays africains, conscients de cela, ne ménagent aucun effort pour mettre en place un réseau électrique performant. L’alliance entre États peut être une solution pour atteindre des objectifs communs.

Le Gabon et la Guinée équatoriale franchissent une nouvelle étape dans leur coopération énergétique. Les deux pays ont officiellement lancé, ce samedi 22 février, la première phase d’un projet d’interconnexion électrique. Cette initiative vise à améliorer l’approvisionnement en électricité de plusieurs localités gabonaises en important de l’énergie depuis la Guinée équatoriale.

Dans le cadre de ce programme, la Guinée équatoriale s’est engagée à fournir 10 MW d’électricité au Gabon. La première phase, qui vient d’être enclenchée, prévoit l’acheminement immédiat de 3 MW depuis la ville équato-guinéenne d’Ebe-Be-Yine vers Bitam, au Gabon. Cette interconnexion permettra de réduire les coupures d’électricité dans cette région frontalière et d’améliorer la qualité de vie des habitants. Cette coopération énergétique s’inscrit dans une vision plus large de renforcement des infrastructures électriques en Afrique centrale.

En facilitant l’échange d’énergie entre pays voisins, le Gabon et la Guinée équatoriale jettent les bases d’un réseau interconnecté qui pourrait, à terme, inclure d’autres nations de la région. Pour le Gabon, ce projet constitue une solution rapide et efficace pour répondre à la demande énergétique croissante, notamment dans les zones frontalières.

Pour la Guinée équatoriale, il s’agit d’une opportunité stratégique pour valoriser son surplus énergétique et monétiser sa production électrique. Cette initiative illustre la volonté des deux pays de développer des synergies économiques et énergétiques, mais elle pose également la question d’une intégration plus poussée du marché de l’électricité en Afrique centrale. À l’heure où de nombreux États africains cherchent à sécuriser leur approvisionnement énergétique, des projets d’interconnexion comme celui-ci pourraient inspirer d’autres nations à mutualiser leurs ressources.