Énergie: comment la Chine s’impose face à l’Occident

Depuis plusieurs décennies, la Chine transforme son secteur énergétique en combinant une stratégie industrielle volontariste et des investissements conséquents dans les technologies renouvelables. Le pays a développé un réseau étendu d’installations dédiées à l’énergie solaire, consolidant ainsi sa capacité à répondre à une demande mondiale croissante. Pendant les périodes de crise, notamment lors de la pandémie, des fonds importants ont été mobilisés pour renforcer la production de panneaux photovoltaïques et de systèmes de stockage, consolidant une expertise qui s’est traduite par une présence dominante sur la scène internationale. Ces réalisations, qui témoignent d’une planification à long terme et d’une volonté de moderniser le mix énergétique, ouvrent la voie aux récentes évolutions du marché mondial, où les technologies solaires jouent désormais un rôle déterminant.

Depuis plusieurs décennies, la Chine redéfinit les contours du secteur énergétique grâce à des investissements ciblés et une stratégie industrielle maîtrisée. Dès le début des années 2000, et particulièrement durant la période de Covid, Pékin a orienté ses efforts vers le développement de technologies renouvelables. Cette orientation, combinée à une maîtrise complète de la chaîne de production, se traduit par une présence dominante dans le solaire, l’hydroélectrique et l’éolien.

Une domination dans les renouvelables

La Chine détient aujourd’hui une position prédominante dans plusieurs domaines de l’énergie renouvelable. En 2024, l’énergie solaire a remplacé le charbon pour la production d’électricité dans l’Union européenne, illustrant la compétitivité des technologies chinoises. Avec plus de 80 % de la fabrication mondiale des composants des panneaux photovoltaïques concentrée sur son territoire, le pays profite d’une surcapacité de production qui contribue à la baisse des coûts à l’échelle internationale. Par ailleurs, l’investissement chinois dans l’hydroélectrique se traduit par des projets d’envergure, tels que le barrage des Trois Gorges, tandis que le secteur éolien se développe rapidement, tant sur terre qu’en mer. Cette diversification permet à Pékin de proposer une offre complète et compétitive sur le marché mondial.

Réponse occidentale à la domination chinoise

Face à cette avance industrielle, les économies occidentales cherchent à renforcer leurs propres filières de production dans le secteur des énergies renouvelables. Des mesures incitatives, telles que des subventions et des partenariats public-privé, sont mises en œuvre pour stimuler l’innovation locale et réduire la dépendance aux importations de technologies solaires, hydroélectriques et éoliennes. La modernisation des infrastructures et le soutien à la recherche visent à redonner aux industries locales une compétitivité accrue. Ces initiatives traduisent la volonté de certains pays de préserver une autonomie technologique dans un contexte de concurrence internationale marquée.

Enjeux géopolitiques et rééquilibrage stratégique

La montée en puissance de la Chine dans le secteur des renouvelables soulève également des questions de sécurité énergétique et d’équilibre économique. Les investissements massifs et l’efficacité industrielle de Pékin influent sur les rapports commerciaux et incitent certains pays à repenser leurs alliances stratégiques. Dans un environnement où les technologies propres deviennent des leviers de compétitivité, l’Occident est amené à adapter ses politiques industrielles afin de préserver ses intérêts. La nécessité de diversifier les sources d’approvisionnement et de soutenir l’innovation locale se confronte à une réalité où la suprématie chinoise redéfinit les rapports de force sur la scène mondiale.

La transformation en cours dans le secteur énergétique reflète une compétition structurée par des investissements de grande ampleur et une recherche d’autonomie technologique. La domination chinoise, qui s’étend du solaire à l’hydroélectrique et à l’éolien, oblige les économies occidentales à revoir leurs stratégies pour concilier innovation et indépendance dans un contexte de transition vers des énergies renouvelables.