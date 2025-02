Énergie en Afrique : un nouveau partenariat signé avec l’Inde

Le Nigeria, principal producteur de pétrole en Afrique, prend des mesures pour diversifier son mix énergétique et réduire sa dépendance aux combustibles fossiles. Face à la volatilité des prix du pétrole et aux enjeux du changement climatique, le pays se tourne de plus en plus vers des solutions énergétiques durables, en misant sur les énergies renouvelables telles que le solaire, l’hydroélectricité, l’éolien et la biomasse. Dans cette optique, le pays cherche à étendre son investissement dans les énergies vertes, qui offrent non seulement des avantages environnementaux, mais aussi des perspectives économiques de long terme.

Dans le cadre de sa transition énergétique, le Nigeria cherche activement des partenariats internationaux pour accélérer la mise en œuvre de ses projets. Le 11 février 2025, le gouverneur de l’État de Taraba, Agbu Kefas a annoncé la volonté du pays de collaborer avec l’Inde pour soutenir ses efforts dans le domaine des énergies vertes. Il a souligné que le financement constitue un des principaux défis de cette transition. « Le monde s’oriente vers les énergies vertes et nous devons également suivre le mouvement. Mais le défi que nous devons relever est celui du financement pour être en mesure de répondre à cette demande« , a-t-il déclaré. Il a également exprimé l’intérêt du Nigeria pour l’assistance technique indienne, notamment en matière de technologies et de stratégies de mise en œuvre des projets d’énergie verte. En réponse, l’Inde, qui a connu un fort développement dans le secteur des énergies renouvelables, a promis de partager son expertise.

Le partenariat entre le Nigeria et l’Inde n’est pas nouveau et touche divers secteurs économiques. L’Inde, qui augmente considérablement sa capacité de production d’énergie non fossile, prévoit d’ajouter 35 gigawatts d’énergie solaire et éolienne à son réseau d’ici mars 2025. Cette expérience pourrait servir de modèle pour le Nigeria dans la mise en place de ses propres projets. En dehors du secteur énergétique, le Nigeria et l’Inde entretiennent des relations commerciales solides, particulièrement dans les domaines du pétrole, du gaz, de l’agriculture et des technologies de l’information. Les entreprises indiennes jouent un rôle important dans l’économie nigériane, créant des emplois et contribuant à la diversification des secteurs économiques du pays.