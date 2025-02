Énergie: la Chine étale sa domination face aux occidentaux

Photo DR

Depuis des décennies, la Chine éblouit le monde par ses réalisations titanesques. Du barrage des Trois-Gorges, plus grande centrale hydroélectrique mondiale, au plus long réseau ferroviaire à grande vitesse de la planète, en passant par des ponts suspendus aux dimensions vertigineuses, l’empire du Milieu transforme ses ambitions démesurées en réalités concrètes. Cette capacité à entreprendre des projets colossaux témoigne non seulement de sa puissance technologique, mais aussi de sa volonté de s’imposer comme leader mondial dans les secteurs stratégiques.

Une prouesse technologique qui défie l’imagination

Le géant asiatique vient de franchir une nouvelle étape dans sa quête de suprématie énergétique avec le lancement de Qihang, une éolienne offshore aux dimensions stupéfiantes. Pour saisir l’ampleur de cette réalisation, imaginons la Tour First, le plus haut gratte-ciel de France : cette structure imposante de 231 mètres pourrait se glisser entre les pales de l’éolienne avec encore 29 mètres d’espace libre. Développée par CRRC Corporation, cette turbine géante se distingue par son rotor de 260 mètres de diamètre, surpassant largement les éoliennes terrestres françaises dont les rotors oscillent entre 110 et 150 mètres.

Une puissance inégalée au service de l’innovation

La force de Qihang ne réside pas uniquement dans ses dimensions spectaculaires. Dotée d’une capacité de production de 20 MW, elle surclasse les précédentes éoliennes flottantes chinoises de 16,6 et 18 MW. Cette performance écrase les installations françaises, dont les plus performantes atteignent 8 MW en offshore et 12 MW en terrestre. L’éolienne intègre également des innovations technologiques majeures : plus de 200 capteurs surveillent en temps réel son fonctionnement, tandis que sa conception modulaire permet une adaptation optimale aux conditions maritimes. Sa production annuelle de 62 GWh pourrait alimenter 37 000 foyers français, soit l’équivalent d’une ville moyenne.

Un défi majeur pour l’Europe

La domination chinoise dans l’éolien offshore illustre l’écart grandissant avec l’Europe. Alors que la France peine à atteindre 2,4 GW de capacité installée, la Chine affiche fièrement 30,89 GW, représentant 40% de la capacité mondiale. Cette disparité soulève des questions cruciales sur la compétitivité européenne dans le secteur des énergies renouvelables. La France, malgré ses 11 000 kilomètres de côtes et son potentiel considérable, accumule les retards face à une administration complexe et des oppositions locales qui freinent le développement des projets.

L’entreprise CRRC ne compte pas s’arrêter là : son concurrent Mingyang Wind Power prépare déjà une turbine de 22 MW, confirmant l’inexorable progression technologique chinoise. Pour la France et l’Europe, l’enjeu dépasse la simple question énergétique. Il s’agit de préserver leur indépendance technologique et leur capacité d’innovation face à un concurrent qui allie ambition démesurée et efficacité redoutable. L’objectif français de 10 GW de parcs éoliens offshore d’ici 2030 apparaît comme une réponse timide face à l’offensive chinoise, rappelant l’urgence d’une mobilisation européenne pour maintenir sa place dans la course aux énergies renouvelables.