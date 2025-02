Europe: cette autre menace de Trump à prendre au sérieux

Photo : BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Le président américain, Donald Trump, a signé un mémorandum visant à appliquer des droits de douane aux nations qui taxent les revenus des géants technologiques américains, communément appelés GAFAM. Cette initiative cible des pays comme la France et le Canada, qui ont mis en place des mécanismes fiscaux touchant les grandes entreprises numériques.

Un représentant de la Maison-Blanche a précisé lors d’un point technique que le président républicain demande à son administration de prendre des mesures concrètes pour contrer ces taxes, amendes et pratiques que les gouvernements étrangers imposent aux entreprises américaines. La position de Trump est claire : il ne permettra pas aux gouvernements étrangers de « s’approprier la base fiscale de l’Amérique à leur profit« .

Reprise des enquêtes commerciales

Le mémorandum présidentiel ordonne au Bureau du représentant américain au Commerce (USTR) de relancer les enquêtes sur les taxes numériques initiées lors du premier mandat de Trump, tout en élargissant leur portée à tout pays utilisant de telles taxes d’une manière jugée discriminatoire envers les intérêts américains. Cette démarche fait suite à l’annonce présidentielle de la semaine dernière concernant des mesures spécifiques contre la France et le Canada.

Rappelons que le Parlement français a adopté en juillet 2019 une loi taxant à 3% les revenus des sociétés réalisant un chiffre d’affaires d’au moins 750 millions d’euros sur leurs activités numériques mondiales et plus de 25 millions d’euros en France. Cette mesure, qui concernait principalement des entreprises américaines, avait déjà provoqué des menaces de représailles de la part de Donald Trump.

Protection des intérêts économiques américains

Dans son communiqué officiel, la Maison-Blanche affirme que cette initiative vise à garantir que les produits et services américains restent sous la gouvernance des États-Unis et non des gouvernements étrangers. Le président Trump considère que « l’économie américaine ne sera pas une source de revenus pour les pays qui n’ont pas réussi à cultiver leur propre réussite économique« , soulignant que ces taxes étrangères pourraient prélever chaque année des milliards de dollars auprès des entreprises américaines.