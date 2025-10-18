Nucléaire : sanctionné, l'Iran prend une décision radicale

L’Iran a franchi un cap décisif en annonçant qu’il n’était plus soumis aux limites imposées par l’accord international de 2015. Cette annonce survient après plusieurs années de sanctions économiques et financières qui visaient à freiner ses ambitions nucléaires et à l’empêcher de développer des capacités militaires sensibles.

Fin officielle de l’accord de 2015

Samedi 18 octobre 2025, le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que toutes les contraintes liées au programme nucléaire et aux mécanismes de suivi associés sont désormais annulées, rapporte The Guardian. Le pacte de Vienne signé il y a dix ans, impliquant les grandes puissances mondiales et validé par l’ONU, avait pour but de surveiller l’enrichissement d’uranium et de limiter la production d’éléments pouvant servir à une arme atomique. En échange, l’Iran avait obtenu la levée progressive des sanctions internationales.

Malgré ces mesures restrictives, qui touchaient notamment le pétrole, les avoirs financiers et certains échanges commerciaux, Téhéran a choisi de reprendre le contrôle total de ses activités nucléaires, tout en affirmant son attachement à la diplomatie. Cette position montre la volonté de l’Iran de ne plus être contraint par des obligations extérieures.

Conséquences et enjeux futurs

Cette décision ouvre une nouvelle phase de tension sur la scène internationale. En reprenant la liberté de ses opérations nucléaires, l’Iran se place dans une position stratégique, capable de peser sur les négociations à venir et sur ses relations économiques et politiques. Chaque action peut provoquer des réactions rapides et calculées des autres puissances.

Si l’Iran assure vouloir maintenir le dialogue diplomatique, la communauté internationale sera désormais attentive à chaque étape de son programme nucléaire, qui pourrait devenir un enjeu clé dans les mois à venir pour la sécurité régionale et mondiale.