Europe : démantèlement d’un réseau d’escrocs qui a dérobé 130 millions d’euros

Photo DR

La gendarmerie française en collaboration avec ses collègues d’Europol a récemment réalisé un gros coup. En effet, ils ont démantelé un réseau d’escroc très bien organisé qui a fait de nombreuses victimes. D’après des sources proches du dossier, le réseau aurait réussi à détourner 130 millions d’euros.

Ce réseau d’escroquerie et de blanchiment d’argent opérait principalement depuis Israël et l’Europe. Le groupe avait mis en place un système sophistiqué pour soutirer des millions d’euros à des investisseurs en leur promettant des placements fictifs. L’enquête, menée depuis plusieurs mois en France, a mis au jour une vaste fraude structurée, reposant sur une toile de sociétés écrans disséminées à travers la Hongrie, l’Italie, le Portugal, la Croatie, l’Allemagne, la Turquie, la Grande-Bretagne et Gibraltar.

Publicité

Ces entreprises fictives servaient à dissimuler les flux financiers et à donner une apparence légitime aux transactions frauduleuses. Les fonds détournés étaient ensuite blanchis via un système complexe de cryptomonnaies et de transferts internationaux. D’après les premiers éléments de l’enquête, le préjudice avéré s’élève déjà à 130 millions d’euros, mais les enquêteurs estiment que les pertes réelles pourraient dépasser les 600 millions d’euros à l’échelle mondiale.

Cette fraude, d’une précision redoutable, ciblait des victimes à travers plusieurs continents. Elle exploitait la confiance des investisseurs et l’opacité des circuits financiers modernes. L’enquête, qui a nécessité de nombreuses perquisitions et interpellations, marque une avancée significative dans la lutte contre la cybercriminalité financière. Elle illustre également la capacité des forces de l’ordre à traquer et démanteler des réseaux internationaux, malgré la complexité croissante des méthodes utilisées par les criminels.

Avec cette arrestation, les autorités espèrent freiner les opérations de ce type de fraude, qui exploitent souvent les lacunes des régulations financières et l’essor des cryptomonnaies. Mais cette affaire montre surtout que, face aux nouvelles menaces économiques, la coopération internationale reste l’une des armes les plus efficaces pour lutter contre le crime organisé.