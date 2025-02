Wang Yi [Photo : AFP]

Depuis l’avènement de Trump, les relations entre Washington et l’Europe ont été marquées par une série de divergences déterminantes. Les politiques protectionnistes, avec des droits de douane imposés sur l’acier et l’aluminium, et l’approche unilatérale face aux négociations sur la crise ukrainienne ont creusé des fissures dans le consensus transatlantique. Ces affrontements ont incité certains acteurs internationaux à repenser leurs alliances, créant ainsi des opportunités inédites pour de nouvelles formes de coopération.

Une diplomatie chinoise en quête de nouvelles alliances

Profitant d’un paysage international réajusté par l’éloignement des États-Unis dans certains dossiers européens, la Chine mise sur un partenariat renforcé avec l’Union européenne et notamment l’Allemagne. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a exprimé son ambition de développer une coopération globale basée sur le libre-échange et le respect des règles multilatérales. Ses échanges avec le chancelier Olaf Scholz et les responsables européens démontrent l’envie de Pékin de proposer une alternative aux approches unilatérales et de renforcer des liens fondés sur des intérêts communs et la recherche de stabilité.

Publicité

Munich, scène d’un dialogue renouvelé

Lors de la conférence de Munich, lieu emblématique des enjeux de sécurité et de commerce, Pékin a su mettre en avant sa volonté de jouer un rôle constructif. Wang Yi a abordé des sujets sensibles tels que les différends commerciaux, y compris la question des tarifs sur les véhicules électriques fabriqués en Chine, et la crise en Ukraine. En évoquant la capacité de la Chine à maintenir le dialogue avec divers interlocuteurs, il a dessiné les contours d’un engagement visant à transformer les tensions en opportunités concrètes de coopération. Ces discussions ont rappelé l’importance d’un échange pragmatique et de mesures équilibrées pour désamorcer les conflits actuels.

Des retombées concrètes pour l’Europe

La proposition chinoise offre à l’Europe une alternative tangible pour pallier le déséquilibre laissé par l’approche américaine. Le comportement pragmatique de l’Allemagne, illustré par son vote contre les droits de douane imposés sur les produits chinois, se trouve ainsi valorisé par Pékin, qui y voit un modèle de coopération raisonnée. Les échanges à Munich ont aussi mis en lumière un engagement commun pour une résolution pacifique de la crise ukrainienne et une gestion concertée des différends commerciaux. Ces développements indiquent que l’Europe pourrait redéfinir ses partenariats en s’orientant vers des alliances fondées sur le dialogue et l’intérêt économique mutuel.

La dynamique en cours suggère que la Chine se positionne comme un acteur déterminant pour remodeler les rapports de force internationaux. Les prochains mois permettront d’observer si l’Europe, désireuse de diversifier ses partenariats, saura tirer parti de cette initiative pour rééquilibrer ses relations et instaurer des mécanismes de coopération plus équilibrés.