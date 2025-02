Europe: le message clair de l’administration Trump à ses partenaires

Marco Rubio (Al Drago / Bloomberg via Getty Images file)

Née des cendres de la Seconde Guerre mondiale et formalisée en 1949, l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) représente l’alliance militaire la plus puissante de l’histoire moderne. Créée initialement pour contrer l’influence soviétique et garantir la sécurité collective de l’Occident, cette alliance repose sur un principe fondamental: la défense mutuelle, consacrée par l’article 5 du traité. Les États-Unis, pilier central de cette coalition depuis sa fondation, ont historiquement assumé une part prépondérante des dépenses militaires, fournissant à l’Europe un « parapluie sécuritaire » durant toute la Guerre froide et au-delà. Cette asymétrie financière, tolérée pendant des décennies, se retrouve aujourd’hui au cœur des tensions transatlantiques, particulièrement sous l’administration Trump qui remet en question certains équilibres établis.

Une exigence de rééquilibrage financier

La nouvelle administration américaine réitère avec vigueur ses attentes envers les partenaires européens. Marco Rubio, secrétaire d’État américain, a récemment affirmé sans ambages que « les États-Unis ne veulent plus subventionner leurs alliés au sein de l’OTAN« , jugeant cette situation « injuste« . Cette prise de position marque une continuité avec les positions antérieures du président Trump.

Dans un entretien accordé à Fox News, Rubio a précisé que « la seule menace pour l’OTAN est le fait que nous avons des alliés au sein de l’OTAN qui n’ont pas assez de forces armées ou dont les forces armées ne sont pas suffisamment puissantes, parce qu’ils n’ont pas dépensé assez de fonds. » Il pointe spécifiquement « des pays riches, notamment en Europe occidentale, qui disposent de plein de fonds qu’ils doivent dépenser pour leur sécurité nationale, mais ils ne le font pas.«

Le message envoyé par Washington souligne que certains membres européens n’atteignent pas le seuil minimal de contribution fixé à 2% du PIB, se contentant pour certains de 1,5%, un niveau jugé insuffisant par l’administration américaine.

Un engagement américain conditionné, non remis en cause

Malgré ces critiques acerbes sur les déséquilibres budgétaires, Marco Rubio a tenu à dissiper toute inquiétude concernant un éventuel désengagement américain du continent européen. « Nous leur disons qu’il faut faire plus, car c’est leur continent », a-t-il ajouté.

Cette clarification révèle la position nuancée de l’administration Trump: non pas un abandon de l’alliance, mais plutôt une exigence de responsabilisation accrue des partenaires européens quant à leur propre défense. La nouvelle équipe dirigeante américaine considère que la situation actuelle n’est pas seulement « injuste » mais également « instable » à long terme.

Ce message, transmis avec fermeté mais sans équivoque, place les capitales européennes face à leurs responsabilités et pourrait accélérer les efforts de renforcement des capacités militaires du Vieux Continent, déjà entamés suite aux tensions croissantes avec la Russie et aux crises multiples aux frontières de l’Union européenne.