Exploration minière en Afrique: la Russie signe un accord avec un pays

L’exploitation des ressources naturelles constitue un enjeu majeur pour le développement économique des nations. La connaissance approfondie du sous-sol permet d’identifier et de valoriser les richesses minières, un atout stratégique pour les pays dotés de gisements encore inexploités. C’est dans cette optique que la Russie entend accompagner la Guinée-Bissau dans l’étude de son potentiel minier.

Un accord de coopération a été signé à Moscou entre les ministres des Ressources naturelles des deux pays, établissant les bases d’un partenariat destiné à explorer et évaluer les ressources minières du territoire bissau-guinéen. L’initiative vise à conduire des recherches géologiques approfondies, à estimer les réserves disponibles et à élaborer des projets en vue de leur exploitation. Des études en laboratoire et des actions de certification sont également prévues dans le cadre de cette collaboration.

Le ministre russe Alexandre Kozlov a souligné que les données recueillies jusqu’à présent indiquent la présence de gisements de bauxite et de phosphate en Guinée-Bissau. Moscou propose en outre son expertise pour l’étude des minéraux solides et des hydrocarbures, ouvrant ainsi des perspectives élargies pour le développement du secteur extractif.

Du côté bissau-guinéen, cette coopération est perçue comme une opportunité pour stimuler l’économie nationale. Le ministre Malam Sambu a exprimé le souhait de voir les travaux débuter rapidement, estimant que ce projet pourra favoriser la création d’emplois et dynamiser le secteur minier du pays.

Avec cet engagement, la Guinée-Bissau aspire à mieux exploiter son potentiel géologique, tandis que la Russie renforce sa présence en Afrique à travers un appui technique et scientifique dans un domaine clé du développement économique.