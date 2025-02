FInAB 2025 : Une édition ambitieuse pour rayonner la créativité africaine

Photo : DR

Le Nobila Airport Hôtel a accueilli, ce mercredi, la conférence de presse annonçant la troisième édition du Festival International des Arts du Bénin (FInAB), un événement culturel d’envergure qui se tiendra du 21 février au 2 mars 2025. En présence de nombreuses personnalités du monde culturel, des partenaires et des médias, le promoteur du festival, Ulrich Adjovi, a dévoilé les grandes lignes de cette édition qui s’annonce encore plus ambitieuse.

Un festival en pleine ascension

Dans son allocution, Ulrich Adjovi a rappelé le chemin parcouru depuis la création du FInAB, soulignant la volonté de faire du Bénin une véritable plaque tournante de la création artistique. « Le FInAB est une plateforme polydisciplinaire dont la reconnaissance s’est construite grâce à l’effort de chacun de nous. Nous aspirons à être l’un des reflets de la créativité culturelle au Bénin », a-t-il affirmé. Cette édition, placée sous le thème Tisser les liens : Le narratif africain à travers l’art, mettra en lumière diverses disciplines artistiques telles que le théâtre, la danse, la musique, les arts visuels et la mode. Elle rassemblera des artistes béninois et internationaux, des influenceurs culturels, des artisans ainsi que des amateurs et professionnels des arts.

Publicité

Une programmation riche et variée

Le FInAB 2025 proposera une programmation diversifiée incluant des conférences-débats, des masterclasses, des projections de films, des showcases, des expositions et des spectacles vivants. Une attention particulière sera portée au Marché Tokp’Art, un espace dédié aux créateurs et artisans, ainsi qu’aux spectacles de rue et aux concerts qui rythmeront les dix jours du festival. L’événement bénéficie du soutien du gouvernement béninois, des partenaires institutionnels et d’un nombre croissant de sponsors. « Cette année, nous avons encore plus de sponsors que l’année dernière. Cela témoigne de la confiance placée en ce festival et en son potentiel à valoriser la culture béninoise », a ajouté le promoteur.

Un appel au public et aux passionnés de culture

Avec plus de 200 exposants déjà inscrits et un engouement international, le FInAB ambitionne de s’imposer comme un festival de référence en Afrique. Ulrich Adjovi a invité le public à se mobiliser en masse pour célébrer cet événement exceptionnel : « Le FInAB aujourd’hui n’est plus seulement pour le Groupe Empire, il est votre festival, celui de tous les acteurs culturels et des passionnés d’art. » L’édition 2025 du FInAB s’annonce comme une vitrine incontournable de la créativité béninoise et africaine, confirmant ainsi la place du Bénin sur la scène culturelle internationale.