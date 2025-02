France : ce pays maghrébin sera l’invité d’honneur du salon de l’agriculture

Rabat. Photo: DR

Au fil des années, le Salon de l’Agriculture de Paris s’est imposé comme l’un des évènements les plus importants de France. Ce salon est une véritable vitrine pour l’Hexagone qui l’utilise pour asseoir son soft-power et attirer une gamme variée d’investisseurs.

L’édition 2025 du Salon International de l’Agriculture se tiendra du 22 février au 2 mars. Ce rendez-vous sera historique. Pour la première fois de son histoire, cet événement majeur du secteur mettra un pays étranger à l’honneur : le Maroc. Une reconnaissance qui souligne l’importance croissante du Royaume sur la scène agricole mondiale et sa capacité à conjuguer tradition et innovation pour relever les défis du secteur.

Publicité

L’invitation du Maroc à cette édition spéciale du salon de l’agriculture n’est pas anodine. Depuis plusieurs années, le pays se positionne comme un acteur clé de l’agriculture africaine et méditerranéenne. Le secteur agricole marocain a connu des avancées majeures en matière de modernisation, de développement durable et d’exportation. Grâce à une diversification accrue de ses cultures et une montée en gamme de ses produits, Rabat s’impose aujourd’hui comme un exportateur incontournable sur le marché européen, notamment pour les agrumes, fruits et légumes, olives et produits agro-industriels.

Au Salon de l’Agriculture, le Maroc disposera d’un pavillon dédié, qui mettra en lumière la richesse et la diversité de son secteur agroalimentaire. Ce pavillon sera également un espace d’échanges entre les professionnels marocains et leurs homologues internationaux, favorisant ainsi de nouvelles opportunités commerciales et des partenariats stratégiques. L’invitation du Maroc à cet événement de premier plan témoigne aussi du lien fort qui unit le Royaume chérifien et la France dans le domaine agricole.

L’Hexagone est un partenaire de longue date du Maroc, notamment en matière d’échanges commerciaux, de formation et de transfert technologique. En mettant cette nation du maghreb à l’honneur, le Salon de l’Agriculture entend renforcer cette coopération et ouvrir la voie à de nouvelles collaborations autour des enjeux de sécurité alimentaire, de transition écologique et d’innovation agricole.