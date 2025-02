Gaz en Afrique : ce pays a capté 700 millions $ d’investissements

(Canva)

L’Afrique regorge d’un important potentiel en ressources énergétiques. De ce fait, de grands investisseurs viennent en masse sur le continent pour dénicher de bons filons. Le Nigeria fait partie des mastodontes énergétiques sur le continent. Le pays mobilise de gros moyens pour tirer pleinement profit de son potentiel énergétique.

Dans le secteur du gaz par exemple, le Nigeria a réussi à capter de nombreux investissements. Le géant d’Afrique de l’Ouest veut accélérer sa transformation énergétique en misant sur la monétisation du gaz naturel comprimé (GNC). En 2024, le pays a réussi à attirer 700 millions de dollars d’investissements dans ce secteur stratégique, confirmant son ambition de devenir un acteur clé de la transition énergétique sur le continent.

Publicité

Le gaz naturel comprimé, obtenu par la compression à haute pression du gaz naturel, s’impose comme une alternative énergétique majeure, notamment pour le secteur des transports. Moins coûteux et plus respectueux de l’environnement que les carburants fossiles traditionnels, le GNC séduit de plus en plus d’investisseurs, attirés par les perspectives de croissance offertes par le marché nigérian. Le gouvernement, conscient du potentiel de cette ressource, a lancé la Presidential GNC Initiative, un programme ambitieux visant à promouvoir l’utilisation du GNC à l’échelle nationale.

En décembre 2024, cette initiative avait déjà investi plus de 450 millions de dollars pour le développement des infrastructures nécessaires : stations de compression, réseaux de distribution et projets de conversion de véhicules au GNC. Les 700 millions de dollars mobilisés en 2024 reflètent un intérêt croissant des investisseurs, tant locaux qu’internationaux, pour le secteur gazier nigérian. L’essor du GNC au Nigeria ne se limite pas à des considérations économiques. Ce choix stratégique vise également à réduire la dépendance du pays aux produits pétroliers raffinés importés, coûteux et vulnérables aux fluctuations des prix internationaux.

De plus, le GNC contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, un enjeu crucial pour un pays confronté aux défis du changement climatique. Sur le plan social, le développement de la filière GNC crée de nouvelles opportunités d’emploi, stimule l’entrepreneuriat local et améliore l’accès à une énergie plus propre pour des millions de Nigérians. Avec ses ressources abondantes et une stratégie claire, le Nigeria s’impose progressivement comme un leader africain de la transition énergétique. Le succès de la monétisation du GNC témoigne de la capacité du pays à transformer ses atouts naturels en leviers de croissance durable.