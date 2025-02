Maghreb: un partenariat allemand pour booster des entreprises

Photo d'illustration

Les programmes de soutien aux entreprises constituent un levier essentiel pour stimuler l’innovation et la croissance économique, en particulier dans des contextes où les défis structurels peuvent freiner le développement. Au Maghreb, l’Allemagne a choisi de renforcer son engagement en faveur des entreprises marocaines, en apportant un appui financier et technique à des projets prometteurs. Cette collaboration s’inscrit dans une dynamique de partenariat visant à encourager des initiatives responsables, inclusives et durables.

Un partenariat stratégique pour l’emploi et l’innovation

Le programme, doté d’un budget de 1,05 million d’euros, a été officiellement lancé le 3 février 2025 à Rabat. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Partenariat pour l’emploi, un dispositif conçu pour accompagner les entreprises marocaines dans leur transition vers des modèles plus inclusifs, numériques et écologiques. Lors de la cérémonie, Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, Robert Dölger, ambassadeur d’Allemagne au Maroc, et Kathrin Lorenz, directrice résidente de la GIZ Maroc, ont souligné l’importance de ce soutien pour renforcer la compétitivité des entreprises locales.

Les entreprises sélectionnées à l’issue d’un appel à projets lancé en mai 2024 bénéficieront d’un financement pouvant atteindre 1,5 million de dirhams, couvrant jusqu’à 70 % de leurs investissements. En plus de ce soutien financier, elles profiteront d’un accompagnement technique pour optimiser la mise en œuvre de leurs projets. Parmi les bénéficiaires figurent des acteurs variés, tels que Peaqock Financials, une fintech spécialisée dans les solutions technologiques, Station A Corporation, un incubateur dédié à l’accompagnement entrepreneurial, et DELI’S, une entreprise de boulangerie-viennoiserie. D’autres structures, comme LARICONF (prêt-à-porter féminin), LEYTON (conseil en développement des organisations) et Bertrandt Technologies (groupe d’ingénierie allemand), font également partie des lauréats.

Inclusion et durabilité au cœur des priorités

L’un des aspects marquants de ce programme est son engagement en faveur de l’inclusion sociale. Un accord tripartite a été signé avec Handicap International pour aider les entreprises à développer des politiques favorisant l’emploi des personnes en situation de handicap. Cette démarche s’aligne sur les objectifs du programme Invest for Jobs, mis en place par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement, qui vise à promouvoir des emplois de qualité en Afrique.

En parallèle, le Partenariat pour l’emploi accompagne les entreprises marocaines dans leur transition numérique et écologique, tout en renforçant leur capacité à créer des emplois durables, notamment pour les femmes. Cette approche multidimensionnelle permet de répondre aux enjeux actuels du marché tout en contribuant à la réalisation des objectifs de développement durable.

Une collaboration porteuse d’avenir

Ce programme illustre la volonté de l’Allemagne et du Maroc de renforcer leur coopération économique et sociale. En soutenant des projets innovants et responsables, les deux pays démontrent leur engagement commun en faveur d’une croissance inclusive et durable. Les entreprises bénéficiaires, quant à elles, disposent désormais des ressources nécessaires pour concrétiser leurs ambitions et contribuer au développement économique du Maroc. Cette initiative ouvre ainsi de nouvelles perspectives pour les acteurs locaux, tout en consolidant les relations bilatérales entre les deux nations.