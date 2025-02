Gaz en Afrique du Nord : 2 nouveaux projets lancés sur ce site

(Canva)

Le monde est engagé de plain-pied dans le processus de transition énergétique afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. L’Afrique n’est pas en marge de cette dynamique. En effet, le continent mise sur le mix énergétique pour réussir sa transition.

C’est ainsi que les hydrocarbures continuent d’occuper une grande place dans la politique énergétique de nombreux pays africain. Des pays comme l’Égypte possèdent un important potentiel pétrolier et gazier. Le pays d’Afrique du Nord confirme son ambition de devenir un hub énergétique majeur en Méditerranée.

Grâce à des partenariats stratégiques avec des investisseurs de premier plan, le pays renforce sa capacité de production gazière et consolide son rôle sur le marché international. C’est ainsi que la compagnie britannique BP a annoncé la mise en production de deux nouveaux puits sur le champ gazier Raven. Le Caire s’appuie depuis plusieurs années sur d’importants gisements offshore pour répondre à sa demande énergétique croissante et stimuler ses exportations. Situé en Méditerranée, le projet est l’un des plus importants du pays.

Le champ Raven, dont BP assure l’exploitation, en est la troisième phase de développement. Avec ces deux nouveaux puits, la production devrait atteindre 220 milliards de pieds cubes de gaz, renforçant ainsi l’approvisionnement national et régional. Cette montée en puissance du gaz naturel s’inscrit dans la vision énergétique de l’Égypte, qui cherche à réduire sa dépendance aux importations et à maximiser ses capacités d’exportation, notamment vers l’Europe, où la demande en gaz naturel liquéfié est en forte hausse.

L’accompagnement de BP illustre l’attrait de l’Égypte pour les grandes compagnies énergétiques. Le pays offre un cadre favorable aux investissements, avec des infrastructures modernisées et une politique énergétique ambitieuse. BP, qui exploite déjà plusieurs gisements dans la région, continue d’injecter des capitaux dans le pays, misant sur un potentiel gazié encore sous-exploité.