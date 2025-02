Ghana : 4 députés sanctionnés après une altercation à l’assemblée

Parlement ghanéen (Photo DR)

Au Ghana, les débats parlementaires sont souvent houleux. Les représentants du peuple prennent leur rôle à cœur, ce qui conduit fréquemment à des situations lunaires. Ce jeudi 30 janvier, lors des travaux de la commission des nominations à l’assemblée, les députés ghanéens ont fait parler d’eux.

Les échanges étaient très houleux et les parlementaires ont failli en venir aux mains. Du mobilier a été endommagé et le président du Parlement, Alban Bagbin a eu du mal à ramener l’ordre. Face à cette situation qui n’honore pas l’Assemblée nationale ghanéenne, le président Alban Bagbin a pris une décision courageuse. En effet, des sanctions ont été prises à l’encontre des députés qui ont provoqué les remous à l’hémicycle le jeudi dernier.

Ainsi, quatre élus ont été suspendus pour une durée de deux semaines. Cette sanction, inédite par sa rigueur, vise à réaffirmer l’importance de la discipline et du respect des règles au sein de l’institution législative. Les altercations, dont la nature précise des différends n’a pas été officiellement détaillée, ont mis en lumière des divisions au sein de la classe politique ghanéenne.

Ce n’est pas la première fois que des débats s’enflamment dans le Parlement, mais la virulence des propos échangés et le refus des protagonistes de revenir à un comportement respectueux ont conduit à des mesures disciplinaires immédiates. Cet incident pourrait ouvrir la voie à des discussions plus larges sur la conduite des débats parlementaires au Ghana. La nécessité de renforcer la formation des députés sur les codes de conduite, de promouvoir des espaces de dialogue constructif et de prévenir les débordements devient une priorité. Car au-delà des sanctions, c’est bien la qualité du débat démocratique qui est en jeu.