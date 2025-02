Guerre commerciale: la Chine riposte face à Trump

(Li Xueren | Xinhua News Agency | Getty Images)

La guerre commerciale sino-américaine prend une nouvelle dimension avec la riposte de Pékin, qui déploie un arsenal de mesures économiques ciblées. Cette escalade se manifeste principalement par l’introduction de nouvelles surtaxes sur les véhicules américains et des restrictions sur les matières premières stratégiques, marquant ainsi une intensification significative des tensions entre les deux puissances.

Dans le secteur automobile, l’impact est particulièrement sensible pour les constructeurs américains. La nouvelle surtaxe de 10% sur les véhicules haut de gamme, portant la taxation totale à 25%, frappe de plein fouet des entreprises comme General Motors et Ford. Ces groupes, déjà confrontés à des difficultés sur le marché chinois, voient leurs perspectives commerciales s’assombrir davantage.

Pékin répond aux invectives américaines

La stratégie chinoise ne se limite pas au secteur automobile. Pékin cible également les ressources énergétiques américaines, imposant des taxes de 10% sur le gaz naturel liquéfié et de 15% sur le pétrole brut. Plus préoccupant encore, la Chine resserre son contrôle sur l’exportation de 25 métaux rares, essentiels aux industries électronique et militaire américaines.

Les répercussions de cette guerre commerciale dépassent le cadre bilatéral sino-américain. Les constructeurs européens, notamment Mercedes-Benz et BMW, qui produisent certains modèles aux États-Unis pour le marché chinois, se retrouvent également impactés par ces mesures. Les analystes prévoient déjà des conséquences significatives sur leurs performances financières, de quoi faire peser l’incertitude sur les marchés mondiaux.

La Chine sort les muscles

L’avenir de cette confrontation économique repose largement sur la prochaine rencontre entre les dirigeants américain et chinois. Les industries concernées doivent désormais envisager différentes stratégies d’adaptation : relocalisation de la production en Chine, diversification des marchés d’exportation ou absorption temporaire des surcoûts, dans l’attente d’une possible détente des relations commerciales. Les prochains mois s’annoncent intéressants à suivre, avec un président Trump plus que jamais soucieux de s’imposer face à Pékin.