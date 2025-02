Guerre en Ukraine: un changement majeur à venir ?

Photo : Getty images

Dans un contexte de tensions croissantes et d’incertitudes sur le front Est, l’Ukraine semble amorcer un virage diplomatique significatif dans sa relation avec Moscou. Ce changement de cap intervient alors que le pays fait face à des avancées russes préoccupantes et à la perspective d’une possible victoire de Donald Trump aux élections américaines, qui pourrait compromettre le soutien militaire et financier crucial des États-Unis.

Le président Volodymyr Zelensky, dans un entretien révélateur avec le journaliste britannique Piers Morgan sur YouTube, a exprimé une ouverture inédite aux négociations directes avec Vladimir Poutine. Cette déclaration marque un revirement notable par rapport à sa position antérieure, formalisée par un décret d’octobre 2022 qui excluait catégoriquement toute discussion tant que Poutine resterait au pouvoir.

Une configuration diplomatique complexe à quatre acteurs

Cette nouvelle approche envisage une configuration de négociations impliquant quatre participants, probablement l’Ukraine, la Russie, les États-Unis et l’Union européenne. Zelensky justifie ce changement de position par la nécessité de préserver des vies ukrainiennes, tout en soulignant l’importance d’obtenir des garanties de sécurité solides de la part des pays occidentaux.

Du côté russe, Vladimir Poutine a manifesté une certaine ouverture aux négociations, tout en rejetant l’idée d’un dialogue direct avec Zelensky, qu’il considère comme « illégitime ». Le président russe propose plutôt de désigner des représentants pour mener d’éventuelles discussions, maintenant ainsi une distance diplomatique significative.

Des positions encore irréconciliables

Les positions des deux camps demeurent profondément antagonistes : tandis que l’Ukraine cherche des garanties de sécurité occidentales robustes, le Kremlin exige essentiellement la capitulation de Kiev, son renoncement à l’OTAN et la reconnaissance des territoires annexés. Ces divergences fondamentales, couplées à l’absence d’éléments concrets pour entamer des négociations, laissent planer le doute sur la possibilité d’un accord de paix à court terme.