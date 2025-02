Hydrocarbures en Afrique : TotalEnergies vend ses actifs dans ce pays

PHOTO: REUTERS/Benoit Tessier/File Photo

Le groupe français TotalEnergies fait partie des leaders mondiaux du secteur des hydrocarbures. Le groupe est présent partout dans le monde et notamment en Afrique où il gère de grands projets depuis de nombreuses années. Depuis quelque temps maintenant, TotalEnergies revoit sa stratégie de déploiement en Afrique.

Dans un mouvement stratégique visant à redéfinir son empreinte en Afrique, TotalEnergies a annoncé la vente de ses actifs au Burkina Faso. Le géant français de l’énergie cède ainsi ses opérations à Coris Investment Group, dirigé par l’homme d’affaires burkinabè Idrissa Nassa.

Une transaction qui marque un tournant pour le secteur de l’énergie dans le pays et qui s’inscrit dans une dynamique plus large de reconfiguration des investissements du groupe sur le continent. Cette décision s’inscrit dans la volonté du groupe français de rationaliser son portefeuille en Afrique, en privilégiant les marchés jugés plus stratégiques et en recentrant ses efforts sur des projets à plus forte valeur ajoutée, notamment dans le gaz naturel et les énergies renouvelables.

La cession de ses actifs burkinabè traduit ainsi une adaptation aux évolutions économiques et géopolitiques du continent. Pour Coris Investment Group, cette acquisition représente une opportunité majeure d’accroître son influence dans le secteur de l’énergie et des hydrocarbures au Burkina Faso. L’entreprise, déjà solidement implantée dans le domaine financier, élargit ainsi son champ d’action en renforçant un secteur clé pour l’économie nationale.

Ce changement de propriétaire pourrait également avoir des répercussions sur la gestion de la distribution des produits pétroliers dans le pays. Avec un acteur local désormais aux commandes, les autorités et les consommateurs burkinabè espèrent une meilleure adéquation entre l’offre énergétique et les besoins du marché national.