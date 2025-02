Immigration : Ce pays vend sa nationalité à 105 000 dollars, voici pourquoi

Photo de Blake Guidry sur Unsplash

Localisée au cœur du Pacifique en Micronésie, Nauru représente l’un des plus petits États souverains au monde avec à peine 21 km² et une population d’un peu plus de 10 000 personnes. Autrefois florissante grâce à l’extraction de phosphate, cette nation insulaire affronte désormais un futur préoccupant. L’élévation du niveau marin constitue une menace directe pour son territoire, principalement constitué de régions littorales peu élevées. Les climatologues anticipent qu’à l’horizon 2100, une portion significative de l’île pourrait devenir invivable. Cette crise imminente s’ajoute aux difficultés préexistantes : une économie vulnérable tributaire des subventions internationales, des ressources restreintes et les conséquences environnementales de l’exploitation minière intensive menée pendant plusieurs décennies.

Une citoyenneté stratégique pour assurer la pérennité d’un État

Pour répondre à cette menace existentielle, Nauru a opté pour une stratégie innovante : proposer sa nationalité contre 105 000 dollars américains. Cette démarche vise à collecter les ressources financières indispensables à un projet ambitieux – la relocalisation future de ses habitants vers les zones plus élevées de l’île. L’administration anticipe des revenus initiaux de 5,7 millions de dollars dès les douze premiers mois, avec l’objectif d’atteindre graduellement 43 millions de dollars, représentant environ un cinquième des recettes annuelles gouvernementales.

Selon les responsables du programme, cette initiative ne consiste pas uniquement en une commercialisation de documents administratifs, mais représente une opportunité de rejoindre une communauté recherchant des réponses créatives aux défis planétaires. L’intérêt principal du passeport du pays repose sur la circulation sans visa dans plusieurs dizaines de pays, incluant certaines nations européennes et du Moyen-Orient, un bénéfice significatif pour divers investisseurs mondiaux.

Un défi temporel pour préserver une communauté

Les analyses climatiques sont inquiétantes pour Nauru. D’après les spécialistes onusiens, cette île fait partie d’un groupe de nations insulaires qui risquent de devenir inhabitables avant 2100, potentiellement à l’origine de centaines de milliers de déplacés climatiques. Pour Nauru en particulier, les dirigeants estiment qu’une grande majorité de la population devra être transférée vers des terrains plus élevés, actuellement inutilisables et nécessitant des transformations conséquentes.

La phase initiale de cette relocalisation massive est évaluée à plus de 60 millions de dollars, un montant considérable pour cette micro-nation. Le président David Adeang a mis en lumière l’enjeu de cette initiative : « Pour Nauru, il ne s’agit pas seulement de s’adapter au changement climatique, mais de garantir un avenir durable et prospère pour les générations à venir. » Les postulants à la citoyenneté naurienne seront soumis à un examen minutieux de leur passé, le pays cherchant à séduire des investisseurs respectables plutôt que des individus simplement en quête d’un passeport de convenance.