Immigration en France : les derniers chiffres qui inquiètent l’extrême droite

Bruno Retailleau (PHOTO ARCHIVES AFP/JULIEN DE ROSA)

La question migratoire cristallise les tensions au sein de la société française. D’un côté, une partie de la population, représentée notamment par la gauche et le centre, défend une approche humaniste de l’immigration, soulignant son apport économique et culturel. De l’autre, les partis de droite et d’extrême droite prônent une politique restrictive, évoquant des enjeux identitaires et sécuritaires. Cette fracture idéologique se reflète dans les débats parlementaires et les politiques migratoires successives, oscillant entre durcissement des conditions d’accueil et mesures d’intégration.

L’équation impossible de l’éloignement des étrangers en situation irrégulière

Le défi des expulsions révèle l’écart entre les ambitions politiques et la réalité administrative. Selon le ministère de l’intérieur, seuls 21 000 étrangers en situation irrégulière ont quitté le territoire en 2024, soit 4 000 de plus qu’en 2023. Ce chiffre, qui pourrait sembler encourageant, perd de sa substance face à l’estimation de 700 000 à un million de personnes en situation irrégulière. La comparaison est parlante : c’est comme tenter de vider une piscine olympique avec un verre d’eau. Paradoxalement, ces résultats restent inférieurs à ceux obtenus avant la crise sanitaire, sous le mandat de Christophe Castaner, malgré une rhétorique gouvernementale axée sur la fermeté.

Publicité

Une mosaïque migratoire en perpétuelle évolution

Les données de 2024 dessinent une nouvelle cartographie de l’immigration en France. La guerre en Ukraine bouleverse les équilibres traditionnels : les Ukrainiens dominent désormais les demandes d’asile avec 13 353 requêtes, dont 90% reçoivent une réponse favorable. Cette situation exceptionnelle contribue à la hausse globale du taux d’acceptation des demandes d’asile, passé de 44,7% à 49,3%. Parallèlement, la présence historique du Maghreb se renforce. Les ressortissants algériens (649 991 titres), marocains (617 053) et tunisiens (304 297) constituent le socle démographique de l’immigration régulière. La progression spectaculaire de certaines communautés, comme les Ivoiriens (+9,1%), témoigne de l’émergence de nouvelles dynamiques migratoires.

Un système administratif sous pression

Le millésime 2024 pulvérise les records avec 2,8 millions de visas accordés, soit une augmentation de 16,8%. Les premiers titres de séjour poursuivent leur progression (+1,8%), portant à 4,3 millions le nombre total de titres en cours de validité. Cette croissance exponentielle met à l’épreuve la machine administrative française. Les motifs d’attribution racontent l’histoire d’une immigration diversifiée : les étudiants en représentent le tiers, suivis par le regroupement familial et les raisons économiques ou humanitaires. Le renouvellement massif des titres existants (879 900 cas) suggère une installation durable de ces populations. Face à ces chiffres, les mesures annoncées par le ministre de l’Intérieur, comme l’abrogation de la circulaire Valls, apparaissent comme des ajustements marginaux plutôt qu’une refonte profonde du système migratoire français.