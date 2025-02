Internet en Afrique : après la 5G ce pays pense à la 6G

Unsplash

Internet regorge aujourd’hui d’une multitude d’opportunités. En Afrique, des efforts colossaux sont déployés pour faire d’Internet un levier de développement économique. La plupart des pays africains ont réussi à déployer la 3G, 4G, 5G. Actuellement, le réseau 5G est le summum et des pays africains ont réussi à le vulgariser.

C’est notamment le cas du Nigeria. Le géant économique mise énormément sur Internet pour asseoir son leadership économique. Après avoir réussi à implanter la 5G, le pays d’Afrique de l’Ouest vise maintenant la 6G. Le pays envisage déjà de franchir une nouvelle étape dans sa révolution numérique.

Cette ambition a été révélée par Aminu Maida, vice-président exécutif de la Nigerian Communications Commission (NCC). Bien que la technologie de sixième génération soit encore en phase de développement à l’échelle mondiale, le Nigeria souhaite prendre de l’avance. Selon Aminu Maida, l’adoption précoce de la 6G pourrait générer jusqu’à 1 milliard de dollars de recettes pour l’État, un chiffre qui reflète non seulement l’importance stratégique de ce secteur, mais aussi son potentiel économique à long terme.

Cependant, cette course vers l’innovation intervient dans un contexte où la 5G, lancée récemment dans le pays, peine encore à s’imposer. En décembre 2024, cette technologie ne représentait que 2,46 % des 164,9 millions d’abonnés à la téléphonie mobile au Nigeria. Ce taux relativement faible s’explique par plusieurs défis : le coût élevé des infrastructures, l’accessibilité limitée des appareils compatibles et la faible pénétration dans les zones rurales. Pourtant, le gouvernement nigérian semble vouloir anticiper les tendances technologiques mondiales.

En misant sur la 6G, le pays espère non seulement rattraper son retard, mais aussi se positionner comme un hub technologique en Afrique de l’Ouest. La 6G, qui promet des vitesses de connexion ultrarapides, et une connectivité massive pour l’Internet des objets (IoT), pourrait transformer des secteurs clés tels que la santé, l’éducation, l’agriculture et la finance.