Israël: l’Iran répond aux menaces et parle d’une «guerre douce»

Le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. Crédit : Bureau du guide suprême iranien via AP

Les relations entre Téhéran et Tel-Aviv traversent une période particulièrement tendue, marquée par une escalade des hostilités diplomatiques et militaires. Face aux menaces répétées d’une intervention militaire israélienne contre les installations nucléaires iraniennes, le régime des ayatollahs affiche une posture de fermeté et de défiance, rappelant sa capacité de riposte et sa détermination à maintenir son influence régionale.

L’ayatollah Ali Khamenei vient de lancer un message fort à l’attention de Washington et Tel-Aviv. Le guide suprême iranien, s’exprimant à l’occasion de la commémoration du soulèvement de Tabriz de 1978, a souligné la résilience de son pays face aux pressions occidentales. Selon lui, la République islamique, qui célèbre son 46e anniversaire, s’est considérablement renforcée malgré les tentatives d’isolement orchestrées par ses adversaires.

Le leader iranien met particulièrement l’accent sur la capacité militaire de son pays à faire face à toute agression. Cette démonstration de force intervient alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, soutenu par l’administration américaine, multiplie les déclarations belliqueuses à l’encontre de Téhéran.

Toutefois, Ali Khamenei identifie un défi plus insidieux que la menace militaire directe : ce qu’il qualifie de « guerre douce ». Cette stratégie, selon lui, vise à manipuler l’opinion publique par le biais des médias pour fragiliser les fondements idéologiques de la Révolution islamique et semer la discorde au sein de la société iranienne.

Pour le guide suprême, la révolution iranienne incarne un combat fondamental entre « lumière et ténèbres« , « vérité et mensonge« . Il réaffirme ainsi la volonté de son pays de préserver son identité nationale et son indépendance, malgré les pressions extérieures. Le message est clair : l’Iran ne cédera pas face aux intimidations, qu’elles viennent des États-Unis ou d’Israël.