Le constructeur chinois BYD prépare une innovation majeure pour ses voitures

Intérieur d'une voiture chinoise BYD (DR)

La Chine continue de déployer sa force de frappe dans le domaine des voitures électriques. L’empire du milieu s’est positionné comme une véritable référence dans ce secteur stratégique. Pour accroître son influence et prendre de l’avance, le pays asiatique ne cesse d’innover.

Le constructeur chinois BYD, grand rival de Tesla, affiche clairement ses ambitions dans la course aux véhicules électriques intelligents. L’entreprise veut démocratiser la conduite autonome en intégrant un système d’intelligence artificielle avancé sur l’ensemble de ses modèles, qu’ils soient d’entrée de gamme ou haut de gamme.

Avec cette nouvelle approche, BYD ne cherche pas seulement à suivre la tendance, mais à révolutionner la perception de la conduite autonome. Son fondateur insiste sur le fait que cette technologie ne doit plus être un luxe réservé aux voitures premium, mais un outil de sécurité accessible à tous. Pour cela, la marque mise sur le « God’s Eye » qui est un système avancé qui sera disponible dès 9 200 euros, un prix particulièrement compétitif sur le marché.

Dans cette dynamique, BYD prévoit également d’intégrer l’IA de DeepSeek, un logiciel puissant conçu pour optimiser la conduite autonome et améliorer l’expérience utilisateur. Cette alliance technologique place BYD dans une position stratégique face à ses concurrents, en proposant des véhicules toujours plus intelligents et accessibles.

Cette vision marque un tournant majeur pour le secteur automobile. BYD, qui a récemment dépassé Tesla en volume de ventes, veut désormais prendre l’avantage sur le terrain de l’innovation et de l’intelligence artificielle. Son pari : rendre la voiture autonome plus sûre, plus abordable et plus performante, un enjeu clé dans l’avenir de la mobilité électrique.