Le Niger va créer deux nouvelles compagnies aériennes, voici les détails

Le secteur aérien du Niger a longtemps été limité par la taille réduite de son marché intérieur et par des infrastructures insuffisantes. Toutefois, la position stratégique de Niamey, capitale du pays, en fait un point de passage important pour les échanges commerciaux et diplomatiques en Afrique subsaharienne. Bien que le Niger ait possédé des compagnies aériennes nationales par le passé, celles-ci ont disparu au fil des années, faute de rentabilité ou de gestion durable. Afin de remédier à cette situation, les autorités nigériennes ont annoncé la création prochaine de nouvelles compagnies aériennes, avec l’objectif de renforcer la mobilité à l’intérieur du pays et de faciliter les liens aériens avec les nations voisines. Ce projet vise non seulement à doter le Niger d’une compagnie aérienne nationale, mais aussi à mettre en place une compagnie intergouvernementale au sein de la Confédération des États du Sahel (AES).

Dans cette optique, le ministre des Transports et de l’Équipement, Salissou Mahaman Salissou, a souligné que des réformes légales seraient menées pour assouplir certaines procédures et faciliter la mise en place de ces nouvelles compagnies. Le but est d’accélérer l’obtention des autorisations nécessaires pour les survols et les atterrissages, tout en simplifiant les démarches administratives. L’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC) a été mandatée pour mettre en ligne les conditions permettant de rendre plus rapides ces autorisations, ce qui devrait contribuer à une mise en œuvre efficace du projet. Le projet prévoit également la création d’une compagnie aérienne régionale qui reliera les capitales des pays membres de l’AES : le Mali, le Burkina Faso et le Niger. L’objectif est de favoriser l’intégration régionale en facilitant les déplacements entre ces pays, tout en renforçant les échanges commerciaux et diplomatiques.

Cette compagnie pourrait également desservir d’autres destinations en Afrique, contribuant ainsi à l’amélioration des infrastructures de transport au Sahel. La mise en place rapide de cette compagnie aérienne intergouvernementale, marquée par une identité propre à l’AES, est considérée comme une priorité pour les autorités du Niger. Pour soutenir ce processus, un comité a été mis en place pour superviser la délivrance rapide des documents nécessaires à la création et à l’opérationnalisation de ces compagnies, afin d’accélérer leur lancement dans les mois à venir. Le 29 janvier 2025, la Confédération des États du Sahel (AES) a officiellement mis en circulation ses nouveaux passeports pour faciliter la mobilité des ressortissants de la région et consolider l’intégration entre les États membres.