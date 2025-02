Afrique: la Russie va bouleverser sa stratégie militaire (rapport)

Soldats russes (Crédit : /SPUTNIK/SIPA)

La Russie s’apprête à repenser fondamentalement son approche militaire en Afrique, selon un rapport du Quincy Institute for Responsible Statecraft publié fin janvier 2025. Cette réorientation stratégique fait suite à une série de revers majeurs, notamment la perte de nombreux soldats au Mali et la disparition de bases syriennes cruciales pour la logistique des opérations africaines.

L’année 2024 a été particulièrement difficile pour Africa Corps, l’entité militaire russe ayant succédé au groupe Wagner. La mort d’une centaine de soldats russes dans une embuscade au Mali, près de la frontière algérienne, représente la plus lourde perte en une seule bataille depuis le début de l’engagement russe dans le pays fin 2021.

Les défis d’une présence militaire fragilisée

Ces revers ont révélé des faiblesses structurelles importantes, notamment des problèmes de commandement après le transfert des opérations de Wagner au ministère de la Défense. La situation s’est aggravée avec la chute du régime syrien en décembre, entraînant la perte de bases militaires essentielles, tandis que le conflit en Ukraine continue de mobiliser des ressources cruciales.

La qualité des forces russes déployées au Mali a également souffert du népotisme et d’une mauvaise évaluation des défis locaux. Cependant, un retrait total semble improbable, la Russie cherchant à maintenir son influence dans le « Sud global » et à renforcer sa coopération avec la Chine et la Turquie tout en empêchant la montée en puissance de l’Europe ou des États-Unis sur le continent.

Vers une nouvelle approche stratégique

Face à ces défis, Moscou prévoit de recentrer sa stratégie sur la formation des forces armées locales, notamment la nouvelle force antijihadiste de 5000 hommes de l’Alliance des États du Sahel. Le rapport anticipe également un renforcement du « soft power » russe, avec le développement d’initiatives capitalisant sur le sentiment anti-occidental, malgré des perspectives limitées de coopération avec l’administration américaine.