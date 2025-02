Les aveux de Bill Gates sur un rival majeur

Bill Gates. Photo CBC

La rivalité technologique entre Bill Gates et Steve Jobs a marqué l’histoire de l’informatique personnelle pendant plusieurs décennies. De la création de Microsoft et Apple dans les années 1970 jusqu’au décès de Jobs en 2011, ces deux visionnaires ont révolutionné notre rapport aux ordinateurs, transformant des machines complexes en outils accessibles au grand public. Cette compétition acharnée, ponctuée de confrontations médiatiques et de batailles commerciales, a façonné l’industrie technologique telle que nous la connaissons aujourd’hui.

Un génie du marketing face à un ingénieur

Dans ses mémoires « Code Source« , à paraître ce 4 février, Bill Gates livre une analyse sans détour de son ancien rival. Le cofondateur de Microsoft reconnaît les talents exceptionnels de Steve Jobs en matière de marketing et de leadership, qu’il qualifie de « messianiques« . Cette capacité à captiver les foules et à insuffler une vision était si remarquable que Gates suggère, non sans ironie, que Jobs « aurait dû être acteur ». La complexité de leur relation se manifeste notamment en 1997, lorsque Microsoft investit dans Apple, sauvant l’entreprise de la faillite. Gates reconnaît aujourd’hui la pertinence de ce choix, soulignant les « contributions incroyables » d’Apple au monde technologique.

Publicité

Un parcours hors du commun

Steve Jobs incarne une trajectoire unique dans l’histoire de la technologie. Après avoir cofondé Apple dans un garage avec Steve Wozniak, il a transformé l’entreprise en un empire avant d’en être évincé en 1985. Son retour triomphal en 1997 a marqué le début d’une période d’innovation extraordinaire. Sous sa direction, Apple a lancé des produits révolutionnaires comme l’iMac, l’iPod, l’iPhone et l’iPad, redéfinissant les standards de l’industrie. Sa capacité à anticiper les désirs des consommateurs et à créer des produits alliant esthétique et fonctionnalité a fait de lui une figure légendaire de la Silicon Valley.

L’héritage d’une rivalité constructive

Cette rivalité a notamment pris une nouvelle dimension avec l’avènement de la téléphonie mobile, domaine dans lequel Apple a égalé l’importance de Microsoft. Gates admet que l’entreprise de Jobs, autrefois cantonnée à une niche, est devenue un acteur majeur de l’industrie technologique, transformant profondément nos habitudes numériques quotidiennes. Lors de leurs dernières discussions, dans les deux années précédant le décès de Jobs, les deux hommes ont partagé leurs visions communes pour l’avenir du numérique, transcendant leur ancienne rivalité pour se concentrer sur l’impact durable de leurs innovations respectives.