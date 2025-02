L’ex-président Jair Bolsonaro inculpé pour présumé «coup d’État»

Jair Bolsonaro. Sérgio Lima/Poder360 12.01.2021

La justice brésilienne a franchi une étape majeure en inculpant l’ancien président Jair Bolsonaro et 33 autres personnes pour une présumée tentative de renversement du pouvoir démocratique. Les accusations portées par le parquet révèlent un projet d’envergure visant à empêcher l’installation du président élu Lula au pouvoir après sa victoire électorale en 2022.

Cette inculpation historique marque un tournant décisif dans l’enquête sur les événements qui ont secoué le Brésil après l’élection présidentielle. Le parquet a transmis à la Cour suprême un acte d’accusation détaillant plusieurs chefs d’inculpation graves, notamment un projet présumé de coup d’État, une tentative d’abolition violente de l’État de droit démocratique et la constitution d’une organisation criminelle armée.

Les investigations ont mis en lumière un plan particulièrement inquiétant baptisé « Opération Poignard vert et jaune », faisant référence aux couleurs nationales brésiliennes. Selon les enquêteurs, ce projet macabre prévoyait l’élimination physique du président et du vice-président élus, ainsi que d’un magistrat de la Cour suprême. Le parquet affirme que ces actes auraient reçu l’aval de Jair Bolsonaro lui-même.

Les procureurs soulignent le rôle central qu’auraient joué l’ancien président et son colistier Walter Braga Netto dans cette conspiration présumée. Le duo aurait coordonné un réseau composé de civils et de militaires, unis dans l’objectif d’invalider le résultat des urnes. Des membres des forces spéciales de l’armée auraient été impliqués dans ce projet qui devait être exécuté entre la victoire de Lula fin octobre 2022 et son investiture le 1er janvier 2023.