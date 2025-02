Lithium en Afrique : la 2eme mine de ce pays entre en production

Roche de lithium (JACK WOLFE, NEW LINES MAGAZINE)

Le Mali se positionne comme un acteur clé dans l’industrie du lithium en Afrique, bénéficiant de vastes réserves encore peu exploitées. Déjà reconnu pour ses richesses aurifères, le pays attire d’importants investissements étrangers dans le secteur du lithium, essentiel pour la fabrication des batteries utilisées dans les véhicules électriques et le stockage d’énergie. Deux sites majeurs se distinguent : la mine de Goulamina, dont l’exploitation a débuté en décembre 2024 avec une capacité annuelle de 500 000 tonnes de spodumène, et la mine de Bougouni, développée par la société britannique Kodal Minerals en partenariat avec le groupe chinois Hainan Mining.

La construction de cette dernière a nécessité un investissement de 65 millions de dollars, et sa première phase de production prévoit 125 000 tonnes de concentré de spodumène par an, avec une montée en puissance pouvant atteindre 230 000 tonnes dans les années à venir. Le 11 février 2025, Kodal Minerals a annoncé la production du premier concentré de spodumène à Bougouni, affichant une teneur de 5,52 % en lithium. Ce premier résultat marque une avancée notable pour le projet, alors que l’usine de traitement poursuit son optimisation pour atteindre sa pleine capacité commerciale. Selon Bernard Aylward, PDG de Kodal Minerals, cette étape est le fruit des efforts de l’ensemble des équipes impliquées. « La première production de concentré de spodumène à Bougouni marque une étape importante pour Kodal et je voudrais remercier toute notre équipe pour cette réalisation, qui reflète entièrement le dévouement et les efforts de toutes les personnes impliquées« , a-t-il déclaré.

Les premières expéditions vers la Chine sont prévues avant la fin du premier trimestre 2025. La Chine, leader dans la transformation du lithium et la fabrication de batteries, constitue le principal marché pour les exportations maliennes, bien que des perspectives d’expansion vers d’autres régions restent envisageables. L’exploitation du lithium représente une opportunité économique majeure pour le Mali, qui cherche à diversifier ses revenus miniers au-delà de l’or. La mine de Bougouni, grâce à son potentiel de production élevé, pourrait générer d’importants revenus pour l’État et favoriser la création d’emplois dans le secteur minier.